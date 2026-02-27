هنفطر ايه النهاردة؟.. إفطار لسفرة رمضان جديدة ومتنوعة

يبتكر الكثيرون أفكارا مختلفة لإفطار رمضان، لذا قدمت الشيف أميرة شنب على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أرز بالخلطة مع دجاج مشوي بمذاق لذيذ و بخطوات بسيطة.



طريقة عمل أرز بالخلطة

المقادير:

● 2 كوب أرز مصري

● ½ كيلو كبد وكلاوي وقلوب

● كوب مكسرات

● 2 بصل أحمر مفروم

● سكر

● قرفة

● سبع بهارات

● مستكة

● حبهان

● ملح

● فلفل أسود

● زيت

● زبدة

● سمنة

● ماء مغلي

طريقة التحضير

يشوح الأرز حتى يتحول إلى اللون البني أو يكرمل في السكر

تشوح الكبد والقلوب في السمن مع البصل وتتبل بالملح والتوابل

يحفظ الأرز والخلطة لوقت الاستخدام





طريقة عمل دجاج مشوي

المقادير

● دجاجة مفتوحة فراشة

● بصل

● ثوم

● طماطم

● مستردة

● فلفل حار أحمر

● كاتشب

● زعتر طازج مفروم

● كيس حراري

طريقة تحضير دجاج مشوي

في الكبة يضاف البصل مع الطماطم وباقي المقادير ويخفق

يتبل الدجاج بالخليط ويحفظ في الكيس الحراري لوقت الاستخدام