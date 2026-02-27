قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشروع قانون .. إنشاء هيئة وطنية جديدة لرعاية المصريين بالخارج
من مران ليفربول.. محمد صلاح ينشر صورا جديدة له
المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قرار منع منظمات الإغاثة في غزة
فلسطيني من قلب غزة: مسلسل "صحاب الأرض" يجسد معاناتنا في القطاع وحصار الاحتلال لنا
جلسة ساخنة بالكونجرس.. هيلاري كلينتون تهربت من الإجابة عن 12 سؤالا بشأن إبستين
وزير الخارجية لـ ويتكوف : ضرورة تسريع تنفيذ ترتيبات غزة وإعادة الإعمار
نادي جامعة حلوان يطلق فعاليات رياضية وثقافية ويعلن عن دورة رمضانية
صدى البلد.. سؤال اليوم التاسع من رمضان بمسابقة نورانيات قرآنية
الأسبوع الأول من رمضان في الجامع الأزهر: 80 ألف وجبة وعقد 40 ملتقى علمي.. صور
وزير الخارجية لـ كبير مستشاري ترامب: نرفض أي محاولات تمس وحدة السودان أو سلامة أراضيه
مسلسل المداح 6 الحلقة 10.. يتصدر التريند بعد صدمة حمادة هلال
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

89 درجة تحت الصفر ولا يذوب فيها الجليد.. ما أبرد المناطق في العالم؟

أبرد المناطق في العالم
أبرد المناطق في العالم
أحمد أيمن

في وقت تضرب فيه العواصف الثلجية مناطق واسعة من شمال شرقي الولايات المتحدة، مُخلفة اضطرابات في حركة الطيران وانقطاعا للكهرباء وقيودا على التنقل، حيث أمر رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني بإغلاق شبكة المواصلات في المدينة بالكامل باستثناء التنقلات الطارئة.

لكن ما يبدو بردا قاسيا في بعض المناطق لا يُقارن بما تعيشه دول أخرى، حيث لا يُعد الصقيع حالة طارئة، بل واقعا دائما يشكل أسلوب الحياة والاقتصاد والبنية التحتية.

في مناطق شاسعة من العالم، لا يختفي الشتاء سريعاً، بل يمتد ليصبح جزءاً من الهوية المناخية والجغرافية تبدأ من الهضبة الجليدية في القارة القطبية الجنوبية إلى سهول سيبيريا القاسية، مروراً بشمال كندا وهضاب آسيا الوسطى.

يعيش سكان هذه المناطق في بيئات تنخفض فيها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر معظم فترات العام، ما يفرض أنماطاً خاصة في البناء والمعيشة والتكيّف مع الطبيعة.

ما أبرد المناطق في العالم؟

تُعد القارة القطبية الجنوبية أبرد مكان على الأرض، إذ سجلت فيها أدنى درجة حرارة معروفة بلغت نحو 89 درجة مئوية تحت الصفر، بينما نادراً ما تتجاوز درجات الحرارة في الداخل خلال الصيف حاجز الـ20 درجة تحت الصفر، ورغم أنها ليست دولة، فإنها تمثل النموذج الأشد قسوة للبرد الدائم.

أما على مستوى الدول، فتتصدر روسيا القائمة باعتبارها أبرد دولة مأهولة، حيث تهيمن المناطق شبه القطبية على مساحات واسعة من أراضيها، خاصة في سيبيريا التي تضم بلدة أويمياكون، المعروفة بأنها أبرد منطقة مأهولة على الكوكب، بعدما سجلت درجات حرارة قاربت 71 درجة تحت الصفر. 

وتبقى الأنهار الكبرى هناك متجمدة أشهراً طويلة، فيما يمتد الغطاء الثلجي في العاصمة موسكو لعدة أشهر سنوياً.

دول أخرى تحت الصفر

تليها كندا، حيث يقع نحو 40% من أراضيها ضمن الدائرة القطبية الشمالية، ما يجعل الشتاء سمة رئيسية للمناخ العام. وفي بعض مناطقها الداخلية، قد تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 40 درجة تحت الصفر بفعل الرياح، بينما يظل الجليد دائماً في مناطق الشمال.

كما تُعد منغوليا من أبرد دول العالم، إذ تشهد تقلبات مناخية حادة بين صيف حار وشتاء شديد القسوة، ما يجعل عاصمتها أولان باتور أبرد عاصمة في العالم. 

وفي أوروبا الشمالية، تبرز النرويج وفنلندا والسويد، حيث يمتد الشتاء لأشهر طويلة، وقد تغيب الشمس تماماً في بعض المناطق خلال الموسم البارد.

وتنضم دول أخرى مثل قيرغيزستان وطاجيكستان إلى هذه القائمة بسبب تضاريسها الجبلية المرتفعة التي تجعل البرودة سمة دائمة، بينما تعتمد آيسلندا على الطاقة الحرارية الأرضية لمواجهة مناخها القاسي، حيث تغطي الأنهار الجليدية نحو 11% من مساحتها.

عواصف أمريكا العواصف الثلجية أبرد المناطق في العالم نيويورك القارة القطبية الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترشيحاتنا

إمام عاشور

برفقة زوجته .. إمام عاشور في أحدث ظهور | شاهد

الغندور

خالد الغندور يعلق على فتح مدرجات الدرجة الثانية

أحمد عبد القادر

صفقة القرن.. الدردير يستفز جمهور الاهلي بعد أنباء انتقال أحمد عبد القادر للزمالك

بالصور

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد