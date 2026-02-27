قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمز الأبوة.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن سيدنا يعقوب قبل مولد أبيه إسحاق
جمال شعبان: المرض ابتلاء.. والطبيب يعالج لكن الله هو الشافي
مقتل شخص وإصابة 38 آخرين في حادث خروج ترام عن مساره بـ ميلانو
أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا
مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد في الدوري.. بالأسماء
خرجت على العيادة.. أول تعليق من رامز جلال على مقلب غادة عادل في ليفل الوحش
الخارجية الأمريكية : روبيو سيبحث بزيارة لإسرائيل قضايا إيران ولبنان وغزة
بعد فرحة عيد ميلادها .. تفاصيل تعرض مي عز الدين لوعكة صحية
رئيس البرازيل يقبّل الكأس ويتحدى العالم.. لولا: مونديال 2026 سيكون باسمنا
مش بيلاعبوني وبيأثروا على مسيرتي.. أشرف داري يهدد باللجوء لـ فيفا ضد الأهلي
الزمالك يطلب السعة الكاملة أمام أوتوهو بالكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رشاد عبدالغني: العاشر من رمضان ملحمة وطنية خالدة تؤكد قوة مصر وجيشها

رشاد عبد الغني
رشاد عبد الغني
عبد الرحمن سرحان

أكد رشاد عبدالغني، الخبير السياسي، أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن، وملحمة عسكرية خالدة سطرها أبطال القوات المسلحة المصرية بدمائهم الطاهرة، حين استطاعوا تحطيم أسطورة "الجيش الذي لا يُقهر" واستعادة الكرامة الوطنية في واحدة من أعظم صفحات التاريخ المعاصر.


وأشار عبدالغني إلى أن نصر العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر عام 1973، لم يكن مجرد انتصار عسكري، بل كان انتصارًا للإرادة المصرية والعربية، ورسالة للعالم بأن الشعوب التي تتمسك بحقوقها قادرة على تحقيق المستحيل.


وأضاف عبدالغني، أن بطولات رجال القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر جسدت أسمى معاني التضحية والفداء، حيث عبر الجنود قناة السويس وحطموا خط بارليف في مشهد أعاد الثقة للشعب المصري وأعاد رسم موازين القوى في المنطقة، مؤكدًا أن هذه الذكرى يجب أن تظل حاضرة في وجدان كل مصري، باعتبارها درساً في الصبر والتخطيط والعمل الجماعي.

وشدد عبدالغني على أن الدولة المصرية، بقيادتها ومؤسساتها، تستلهم من روح العاشر من رمضان معاني العزيمة والإصرار في معارك البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الوطن واستقراره هو امتداد طبيعي لتضحيات الأبطال الذين رووا أرض سيناء بدمائهم.


واختتم رشاد عبدالغني بيانه بالتأكيد على ضرورة ترسيخ هذه القيم في نفوس الشباب، وتعريف الأجيال الجديدة بحقائق التاريخ الوطني، حتى يظل العاشر من رمضان رمزًا للفخر والعزة الوطنية، وتجديدًا دائمًا للعهد بحماية الوطن وصون مقدراته.

العاشر من رمضان مجلس النواب البرلمان رشاد عبد الغني نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترشيحاتنا

زلزال

بقوة 4.7 درجة .. زلزال يضرب منطقة شماخينسكي بأذربيجان

الجيش الباكستاني

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 12 جنديا خلال الهجوم الأفغاني على البلاد

طالبان

طالبان : أفغانستان تمتلك قدرات تُمكنها من ضرب باكستان

بالصور

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد