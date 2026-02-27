رشاد عبدالغني: العاشر من رمضان ملحمة وطنية خالدة تؤكد قوة مصر وجيشها

أكد رشاد عبدالغني، الخبير السياسي، أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن، وملحمة عسكرية خالدة سطرها أبطال القوات المسلحة المصرية بدمائهم الطاهرة، حين استطاعوا تحطيم أسطورة "الجيش الذي لا يُقهر" واستعادة الكرامة الوطنية في واحدة من أعظم صفحات التاريخ المعاصر.



وأشار عبدالغني إلى أن نصر العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر عام 1973، لم يكن مجرد انتصار عسكري، بل كان انتصارًا للإرادة المصرية والعربية، ورسالة للعالم بأن الشعوب التي تتمسك بحقوقها قادرة على تحقيق المستحيل.



وأضاف عبدالغني، أن بطولات رجال القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر جسدت أسمى معاني التضحية والفداء، حيث عبر الجنود قناة السويس وحطموا خط بارليف في مشهد أعاد الثقة للشعب المصري وأعاد رسم موازين القوى في المنطقة، مؤكدًا أن هذه الذكرى يجب أن تظل حاضرة في وجدان كل مصري، باعتبارها درساً في الصبر والتخطيط والعمل الجماعي.

وشدد عبدالغني على أن الدولة المصرية، بقيادتها ومؤسساتها، تستلهم من روح العاشر من رمضان معاني العزيمة والإصرار في معارك البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الوطن واستقراره هو امتداد طبيعي لتضحيات الأبطال الذين رووا أرض سيناء بدمائهم.



واختتم رشاد عبدالغني بيانه بالتأكيد على ضرورة ترسيخ هذه القيم في نفوس الشباب، وتعريف الأجيال الجديدة بحقائق التاريخ الوطني، حتى يظل العاشر من رمضان رمزًا للفخر والعزة الوطنية، وتجديدًا دائمًا للعهد بحماية الوطن وصون مقدراته.