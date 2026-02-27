باسم سمرة: النجاح الحقيقي لا يُقاس بالمتابعين.. ونجومية السوشيال “وهم مؤقت”

كشف الفنان باسم سمرة عن موقفه من تصنيفه خارج دائرة “نجوم الشباك” التقليديين، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يشغله يومًا، لأنه ينطلق في مسيرته الفنية من مبدأ إتقان العمل وتقديم أدوار تترك أثرًا حقيقيًا لدى الجمهور.

جودة الأداء

وأوضح سمرة خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري عبر شاشة قناة القاهرة والناس، أنه يضع كامل تركيزه على جودة الأداء، مشيرًا إلى أن عناصر مثل حجم الإنتاج أو رؤية المخرج قد تؤثر أحيانًا في مساحة الدور، لكنها لا تنعكس أبدًا على التزامه أو اجتهاده داخل العمل.

وأكد أن مفهوم النجومية بالنسبة له يرتبط بقوة التجربة الفنية وبصمة الفنان في ذاكرة الجمهور، لا بحجم الإيرادات أو تصنيفات السوق، مشددًا على أن التاريخ الفني هو المعيار الأصدق لقياس قيمة أي فنان.

تأثير مواقع التواصل الاجتماعي

وتطرق سمرة إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على صناعة الشهرة، معتبرًا أن العصر الرقمي أوجد مقاييس جديدة للانتشار قد لا تعكس بالضرورة موهبة حقيقية، إذ أصبح عدد المتابعين والتفاعل الإلكتروني عنصرًا أساسيًا في صناعة صورة “النجم”، رغم أن ذلك لا يوازي قيمة العمل الجاد والمتراكم عبر السنوات.

أدوار متنوعة تكشف عن قدراته

وأضاف أنه يعتمد على موهبته وثقة الجمهور به، ويسعى دائمًا لتقديم أدوار متنوعة تكشف عن قدراته الفنية، مؤكدًا أنه ما زال يتعامل مع نفسه كفنان يتعلم ويطور أدواته باستمرار، بعيدًا عن وهم “النجومية المصنوعة”.

واختتم حديثه بانتقاد بعض أشكال الشهرة القائمة على الترويج المدفوع أو افتعال المواقف لإثارة الجدل وجذب التعاطف، مشددًا على أنه لا يؤمن بهذا النهج، وأن البقاء الحقيقي في الساحة الفنية لا يتحقق إلا بالصدق والاجتهاد والاحترام المتبادل مع الجمهور.