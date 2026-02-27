قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها لمكالمات الويب المشفّرة ومشاركة الشاشة

واتساب
واتساب
احمد الشريف

كشفت مجلة Forbes أن واتساب بدأ رسميًا في إتاحة واحدة من أكثر مزاياه انتظارًا منذ سنوات، وهي إمكانية إجراء مكالمات صوتية ومرئية مباشرة عبر نسخة الويب WhatsApp Web، بدون الحاجة إلى تثبيت تطبيق سطح مكتب مستقل.​

أوضحت المجلة أن الميزة ظهرت أولًا لمستخدمي برنامج واتساب التجريبي (Beta)، حيث بدأ بعضهم في رؤية أزرار جديدة لبدء مكالمات الصوت والفيديو من داخل واجهة الويب، مع وعد بتوسيع الإتاحة لبقية المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة بعد انتهاء فترة الاختبار الأولى.

دعم للمكالمات الفردية الآن وخطط للمكالمات الجماعية لاحقًا

أشارت Forbes إلى أن الإصدار الحالي من الميزة يدعم المكالمات الفردية واحد لواحد فقط عبر واتساب ويب، بينما لا تزال المكالمات الجماعية قيد التطوير لضمان عملها بسلاسة قبل طرحها للجميع.​

أكدت المنصة أن واتساب يخطط لاحقًا لدعم مكالمات جماعية تصل إلى 32 مشاركًا من خلال الويب، مع إتاحة ميزات إضافية مثل إنشاء روابط للمكالمات Call Links وجدولة المكالمات مسبقًا، على غرار ما هو متاح حاليًا في تطبيق واتساب على أندرويد و iOS.

مشاركة الشاشة وتشفير كامل من الطرف إلى الطرف

أوضحت المجلة أن المستخدمين سيتمكنون من مشاركة شاشة الكمبيوتر أثناء مكالمات واتساب عبر الويب، وهي ميزة عملية في الاجتماعات أو الشرح عن بُعد، وتُعد أكثر راحة من مشاركة شاشة الهاتف في كثير من السيناريوهات.​

أشارت Forbes إلى أن واتساب أكد أن مكالمات واتساب ويب ستظل مشفّرة تشفيرًا كاملاً من الطرف إلى الطرف (End‑to‑End Encryption)، بنفس مستوى الحماية المتاح في تطبيق الهاتف، ما يعني أن محتوى المكالمات لا يمكن الاطلاع عليه من ميتا أو أي طرف وسيط أثناء انتقاله بين الأجهزة.​

استفادة خاصة لمن يستخدمون أجهزة مشتركة أو حواسب عامة

أكد التقرير أن هذه الميزة ستكون مفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين يعتمدون على حواسب عامة أو أجهزة عمل لا يمكنهم تثبيت برامج إضافية عليها، إذ تتيح لهم إجراء مكالمات واتساب مباشرة من المتصفح دون الحاجة لتطبيق ويندوز أو ماك.​

أوضحت Forbes أن واتساب يعمل كذلك على تحسين التنبيهات الخاصة بالمكالمات على الويب، بحيث يستطيع المستخدم إدارة إشعارات الاتصال بسهولة أكبر من داخل المتصفح، مع تكامل أفضل بين ما يظهر على الهاتف وما يظهر على شاشة الكمبيوتر خلال المكالمة.

واتساب مكالمات الويب WhatsApp Web WhatsApp أندرويد iOS

