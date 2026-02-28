أبرزها تشكيل لجنة الإتصال السياسي وخدمة المواطنين.. 3 لجان شكلها البدوي بعد رئاسته للوفد حتى الآن

أصدر الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد خلال الفترة الأخيرة بعد توليه رئاسة حزب الوفد قرارات بتشكيل عدد من اللجان ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارا ، بتشكيل لجنة الاتصال السياسي وخدمة المواطنين” لإستقبال الشكاوى والطلبات الإنسانية والحزبية من المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.

وأضاف القرار الذى حمل رقم 23 لسنة 2026، بتاريخ 26 فبراير 2026،أنه إنطلاقًا من الثوابت الوطنية والتاريخية لحزب الوفد، واستلهامًا لمسيرته العريقة في الدفاع عن إرادة الأمة المصرية، وترسيخًا لدوره كصوت معبر عن نبض الشارع المصري ،وإيمانا بأن حزب الوفد كان وسيظل حزب الجماهير ، والمدافع عن حقوق المواطنين في كل قرية ومدينة ونجع،واستعادة لأمجاد الوفد وتاريخه الوطنى المشرف،وتعزيزا للتلاحم الحقيقى بين الحزب والمواطنين على أرض الواقع فقد تم تشكيل لجنة للإتصال السياسى برئاسة النائب الوفدى السابق اللواء إيهاب عبدالعظيم وعضوية كل من النائب السابق اللواء هانى أباظة،والنائبة السابقة الدكتورة أمل رمزى والنائب السابق أحمد عطالله ،والنائب السابق نبيل مطاوع ،وجويس سمعان رزق ،وأحمد خلف الله عبدالموجود،وحجاج كامل مبارك ،وحسن أحمد صالح .

وحددت المادة الثانية إختصاصات اللجنة بإعتبارها، تمثل حلقة الوصل بين حزب الوفد وأبناء الشعب المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

ونصت المادة الثالثة على طريقة تلقى طلبات المواطنين والشكاوى ،والطلبات الإنسانية والحزبية ،من كافة محافظات مصر ، عبر وسائل الاتصال الحديثة، وبمعرفة مندوبين للجنة في مقرات الوفد بالمحافظات.

وأضافت المادة الرابعة أن تقوم اللجنة بدراسة الطلبات وتقديمها إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات ودواوين عموم المحافظات، مع متابعة الطلبات حتى إنهائها.

وأوضحت المادة الخامسة طريقة تحديد المعاونين للجنة من خلال تفويض رئيس اللجنة اللواء إيهاب عبدالعظيم بتعيين مندوبي اتصال في كل محافظة ليكونوا ممثلين للجنة فى كل محافظة.

وأشارت المادة السادسة إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية يسجل بها كافة الطلبات والشكاوى والتظلمات،وماتم بشأنها من إجراءات لضمان الشفافية وسرعة الإنجاز.

ونصت المادة السابعة على أن يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره،ويلغى كل مايخالف ذلك من قرارات .

ويأتي هذا القرار في إطار خطة حزب الوفد لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتفعيل دوره المجتمعي والسياسي بما يعكس تاريخه الوطني الممتد، ويؤكد حضوره الفاعل في الشارع المصري.

كما أصدر الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد قرارا حمل رقم ١٤ ، بتشكيل لجنة التنظيم المركزية بالحزب.

وتضمن القرار بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسى للحزب، وعلى موافقة الهيئة العليا بجلستها المنعقدة فى تاريخ ٩فبراير ٢٠٢٦..

قرر رئيس الوفد فى المادة الأولى بتشكيل لجنة التنظيم المركزية للحزب برئاسة النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام الحزب رئيسا، والنائب الوفدى طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ عضواً، والنائبة أمل رمزى عضو الهيئة العليا للحزب عضواً، ومحمد فايد عضو الهيئة العليا للحزب عضواً، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى للحزب عضواً، والنائب إيهاب عبدالعظيم عضو المكتب التنفيذى للحزب عضواً، والكاتب الصحفى عبدالعظيم الباسل عضو الهيئة العليا للحزب.

كما أصدر الدكتور البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، قرارا حمل رقم ١٣ ،حدد فيه طريقة تشكيل اللجان المؤقتة لتسيير الأعمال.

وتضمن القرار فى مادته الأولى تشكل لجنة تسيير أعمال مؤقتة مهمتها القيام بإدارة الحزب في كل محافظة لتسيير كافة الأعمال .

وجاءت المادة الثانيه تشكل هذه اللجنة من كل من الأعضاء الآتي أسمائهم: أعضاء الهيئة العليا الحاليين والسابقين بالمحافظة بالإضافة إلى هيئة المكتب التنفيذي الذي انتهت مدته، وأيضا أعضاء المجالس النيابية الحاليين والسابقين بالمحافظة.

وضمت المادة الثانية فى تشكيل اللجنة المؤقته رؤساء وسكرتيري لجان الأقسام والمراكز والتي انتهت مدتها ،وأيضا رؤساء وسكرتيرى لجنتي الشباب والمرأة والتي انتهت مدتها.

ونصت المادة الثالثة على إختيار رئيس الحزب 10 أعضاء وبحد أقصى ٢٥٪ من عدد اللجنة.

وحددت المادة الرابعة صلاحيات لجان تسيير الأعمال في كافة المحافظات بإعتبارها لجان عمل مؤقتة ولا تُمثل في الهيئة الوفدية للحزب.

كما نصت المادة الخامسة فى القرار على أن تجتمع اللجنة بكامل أعضائها لاختيار هيئة مكتب مكونة من ٨ أعضاء ،علي النحو التالى:رئيساً للجنة ونائبين لرئيس اللجنه ومقررا و٢ مقررين مساعدين وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق.

كما نصت المادة السادسه على ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.