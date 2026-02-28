قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتاوى| هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب.. ما حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًا؟.. الإفتاء تجيب.. حكم المصافحة بين المصلين عقب صلاة التراويح
رويترز: مقتل وزير دفاع إيران وقائد الحرس الثوري
الجامعة العربية: الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دول تنادي بالسلام
توضيح عاجل من التعليم بشأن واقعة تعدي طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
غدر بصديقة بسبب ثمن هاتف محمول.. القصة الكاملة لقتل شاب على يد صديقه بالبحيرة
الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر
اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران
اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟
عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر
اتصالات مكثفة لـ وزير الخارجية لمتابعة تطورات التصعيد العسكري فى المنطقة
عاجل.. رويترز: سماع دوي إنفجارات جديدة في سماء أبو ظبي
تقدم 20 ألف وجبة يوميًا.. تعرف على مكان أكبر مائدة رمضانية بالجيزة ينظمها التحالف الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبرزها تشكيل لجنة الإتصال السياسي وخدمة المواطنين.. 3 لجان شكلها البدوي بعد رئاسته للوفد حتى الآن

الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد
الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصي

أصدر الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد خلال الفترة الأخيرة بعد توليه رئاسة حزب الوفد قرارات بتشكيل عدد من اللجان ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارا ،  بتشكيل لجنة الاتصال السياسي وخدمة المواطنين” لإستقبال الشكاوى والطلبات الإنسانية والحزبية من المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.

وأضاف القرار الذى حمل  رقم 23 لسنة 2026، بتاريخ 26 فبراير 2026،أنه  إنطلاقًا من الثوابت الوطنية والتاريخية لحزب الوفد، واستلهامًا لمسيرته العريقة في الدفاع عن إرادة الأمة المصرية، وترسيخًا لدوره كصوت معبر عن نبض الشارع المصري ،وإيمانا بأن حزب الوفد كان وسيظل حزب الجماهير ، والمدافع عن حقوق المواطنين في كل قرية ومدينة ونجع،واستعادة لأمجاد الوفد وتاريخه الوطنى المشرف،وتعزيزا للتلاحم الحقيقى بين الحزب والمواطنين على أرض الواقع فقد تم تشكيل لجنة للإتصال السياسى برئاسة النائب الوفدى السابق اللواء إيهاب عبدالعظيم وعضوية كل من النائب السابق اللواء هانى أباظة،والنائبة السابقة الدكتورة أمل رمزى والنائب السابق أحمد عطالله ،والنائب السابق نبيل مطاوع ،وجويس سمعان رزق  ،وأحمد خلف الله عبدالموجود،وحجاج كامل مبارك ،وحسن أحمد صالح .

وحددت المادة الثانية إختصاصات اللجنة بإعتبارها، تمثل حلقة الوصل بين حزب الوفد وأبناء الشعب المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

ونصت المادة الثالثة على طريقة تلقى طلبات المواطنين والشكاوى ،والطلبات الإنسانية والحزبية ،من كافة محافظات مصر ، عبر وسائل الاتصال الحديثة، وبمعرفة مندوبين للجنة في مقرات الوفد بالمحافظات.

وأضافت المادة الرابعة أن تقوم اللجنة بدراسة الطلبات وتقديمها إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات ودواوين عموم المحافظات، مع متابعة الطلبات حتى إنهائها.

وأوضحت المادة الخامسة   طريقة تحديد المعاونين للجنة من خلال تفويض رئيس اللجنة اللواء إيهاب عبدالعظيم  بتعيين مندوبي اتصال في كل محافظة ليكونوا ممثلين للجنة  فى كل محافظة.

وأشارت المادة السادسة   إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية يسجل بها كافة  الطلبات والشكاوى والتظلمات،وماتم بشأنها من إجراءات لضمان الشفافية وسرعة الإنجاز.

ونصت المادة السابعة على أن يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره،ويلغى كل مايخالف ذلك من قرارات .

ويأتي هذا القرار في إطار خطة حزب الوفد لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتفعيل دوره المجتمعي والسياسي بما يعكس تاريخه الوطني الممتد، ويؤكد حضوره الفاعل في الشارع المصري.

كما أصدر الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب  الوفد قرارا حمل رقم ١٤ ، بتشكيل لجنة التنظيم المركزية بالحزب.

وتضمن القرار بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسى للحزب، وعلى موافقة الهيئة العليا بجلستها المنعقدة فى تاريخ ٩فبراير ٢٠٢٦..

قرر رئيس الوفد فى المادة الأولى بتشكيل لجنة التنظيم المركزية للحزب برئاسة النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام الحزب رئيسا، والنائب الوفدى طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ عضواً، والنائبة أمل رمزى عضو الهيئة العليا للحزب عضواً، ومحمد فايد عضو الهيئة العليا للحزب عضواً، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى للحزب عضواً، والنائب إيهاب عبدالعظيم  عضو  المكتب التنفيذى للحزب عضواً، والكاتب الصحفى عبدالعظيم الباسل عضو الهيئة العليا للحزب.

كما أصدر الدكتور البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، قرارا حمل رقم ١٣ ،حدد فيه طريقة تشكيل اللجان المؤقتة لتسيير الأعمال.

وتضمن القرار فى مادته الأولى تشكل لجنة تسيير أعمال مؤقتة مهمتها القيام بإدارة الحزب في كل محافظة  لتسيير كافة الأعمال .

وجاءت المادة الثانيه تشكل هذه اللجنة من كل من الأعضاء الآتي أسمائهم: أعضاء الهيئة العليا الحاليين والسابقين بالمحافظة بالإضافة إلى  هيئة المكتب التنفيذي الذي انتهت مدته، وأيضا  أعضاء المجالس النيابية الحاليين والسابقين بالمحافظة.

وضمت المادة الثانية فى تشكيل اللجنة المؤقته  رؤساء وسكرتيري لجان الأقسام والمراكز والتي انتهت مدتها ،وأيضا رؤساء وسكرتيرى لجنتي الشباب والمرأة والتي انتهت مدتها.

ونصت المادة الثالثة على إختيار رئيس الحزب  10 أعضاء  وبحد أقصى ٢٥٪ من عدد اللجنة.

وحددت المادة الرابعة صلاحيات لجان تسيير الأعمال  في كافة المحافظات بإعتبارها  لجان عمل مؤقتة ولا تُمثل في الهيئة الوفدية للحزب.

كما نصت المادة الخامسة فى القرار على أن تجتمع اللجنة بكامل أعضائها لاختيار هيئة مكتب  مكونة من ٨ أعضاء ،علي النحو التالى:رئيساً للجنة ونائبين لرئيس اللجنه  ومقررا و٢ مقررين مساعدين وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق.

كما نصت المادة  السادسه على ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.

الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الشكاوى الطلبات الإنسانية والحزبية تشكيل لجنة الاتصال السياسي وخدمة المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

مرموش

رد فعل غير متوقع من جوارديولا على صيام اللاعبين المسلمين داخل الفريق

ترشيحاتنا

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد