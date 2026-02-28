محافظ البحر الأحمر يتفقد معرض أهلاً رمضان بسفاجا ويوجه بمتابعة الأسعار يوميًا

تفقد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، معرض “أهلاً رمضان” بمدينة سفاجا، لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية وجودتها وأسعارها، وذلك في إطار توجيهات الدولة بدعم الأسر وتخفيف الأعباء المعيشية مع حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال الجولة، اطلع المحافظ على مختلف أجنحة المعرض، مؤكدًا أن تنظيم المعرض يستهدف توفير السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، بما يسهم في استقرار الأسواق ومنع حدوث أي نقص في المعروض.

وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة المتابعة اليومية للأسعار داخل المعرض وخارجه، لضمان تحقيق فارق سعري حقيقي لصالح المواطنين، ومنع أي محاولات لاستغلال زيادة الطلب الموسمي على السلع الغذائية.

كما وجه بضرورة حسن تنظيم المعرض، وتوفير سبل الراحة للمواطنين، وضمان سهولة الوصول إلى المنتجات، مع ترتيب الممرات بشكل آمن ومنظم بما يحقق تجربة تسوق ميسرة.

وأكد المحافظ في ختام جولته عدم التهاون مع أي ممارسات تتعلق بالمغالاة أو الاحتكار، مشيرًا إلى استمرار متابعة برنامج المعارض لضمان تحقيق أهدافه في خدمة المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.

رافق المحافظ خلال الجولة، ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد أبوالحجاج دنقل رئيس مدينة سفاجا، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، وعدد من مديري الجهات المعنية.