قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: شركات نفط كبرى علقت شحناتها عبر مضيق هرمز
في ذكرى وفاة السيدة خديجة بنت خويلد.. أول من آمن برسول الله
على سفح الأهرامات.. نزال تاريخي بين ألكسندر أوزيك وريكو فيرهوفن لأول مرة بمصر
اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية فوق أربيل بالعراق
أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
عراقجي: الحرب الامريكية الصهيونية تستهدف المنطقة برمتها
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد معرض أهلاً رمضان بسفاجا ويوجه بمتابعة الأسعار يوميًا

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
ابراهيم جادالله

تفقد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، معرض “أهلاً رمضان” بمدينة سفاجا، لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية وجودتها وأسعارها، وذلك في إطار توجيهات الدولة بدعم الأسر وتخفيف الأعباء المعيشية مع حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال الجولة، اطلع المحافظ على مختلف أجنحة المعرض، مؤكدًا أن تنظيم المعرض يستهدف توفير السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، بما يسهم في استقرار الأسواق ومنع حدوث أي نقص في المعروض.

وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة المتابعة اليومية للأسعار داخل المعرض وخارجه، لضمان تحقيق فارق سعري حقيقي لصالح المواطنين، ومنع أي محاولات لاستغلال زيادة الطلب الموسمي على السلع الغذائية.

كما وجه بضرورة حسن تنظيم المعرض، وتوفير سبل الراحة للمواطنين، وضمان سهولة الوصول إلى المنتجات، مع ترتيب الممرات بشكل آمن ومنظم بما يحقق تجربة تسوق ميسرة.

وأكد المحافظ في ختام جولته عدم التهاون مع أي ممارسات تتعلق بالمغالاة أو الاحتكار، مشيرًا إلى استمرار متابعة برنامج المعارض لضمان تحقيق أهدافه في خدمة المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.

رافق المحافظ خلال الجولة، ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد أبوالحجاج دنقل رئيس مدينة سفاجا، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، وعدد من مديري الجهات المعنية.

اخبار البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة الغردقة البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

ترشيحاتنا

جوارديولا

جوارديولا: مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال غريبة وصعبة لكنها تحدٍ نستحقه

سلوت

سلوت يرد بغضب: 450 مليون إسترليني أنفقت بشكل صحيح على صفقات ليفربول

الزهور

نادي الزهور يعزز منظومة السلامة بإنشاء وحدات إسعاف وطوارئ متكامله بحمام السباحة الأوليمبي

بالصور

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد