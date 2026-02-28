دموع فرح وأمل جديد.. تكريم أبطال السرطان في احتفالية اليوم العالمي لسرطان الأطفال

في أجواء مفعمة بالمشاعر الصادقة والفرحة التي امتزجت بدموع الانتصار، احتفلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر، باليوم العالمي لسرطان الأطفال، بتنظيم فعالية إنسانية جمعت بين التوعية والدعم النفسي وتكريم أبطال رحلة العلاج.

وتضمن الاحتفال ندوة توعوية للأطفال المرضى وأسرهم، تناولت كيفية الرعاية المنزلية السليمة للطفل المصاب بالسرطان، ومتى يجب التوجه إلى الطوارئ، وأهمية الحفاظ على صحة الفم والجلد خلال فترة العلاج، إلى جانب التأكيد على دور التغذية الصحية والدعم النفسي في تعزيز فرص التعافي وتحسين جودة الحياة خلال رحلة العلاج.

وأكد الدكتور محمود معتز، مدير مستشفى الأطفال، أن الاحتفال باليوم العالمي لسرطان الأطفال يمثل رسالة دعم قوية للأطفال وأسرهم، مشددًا على أن التوعية الطبية جزء أساسي من خطة العلاج، وأن المستشفى يحرص على تقديم رعاية متكاملة تجمع بين العلاج الطبي والدعم النفسي والتثقيف الصحي.

وفي ختام الفعالية، شهد الحفل لحظات مؤثرة بتكريم مجموعة من أبطال المستشفى الذين أتموا رحلة العلاج بنجاح وانضموا إلى برنامج المتابعة بعد التعافي، وسط أجواء من الفخر والسعادة بين الأطفال وأسرهم، الذين عبروا عن امتنانهم لتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تمنحهم دفعة معنوية كبيرة وتهون عليهم مشقة الرحلة.

وأعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بتكريم الأطفال المتعافين، مؤكدًا أن رؤية طفل بعد الشفاء هي أعظم إنجاز، وأن المؤسسة مستمرة في دعم تقديم العلاج المجاني للأطفال، وتوفير بيئة إنسانية آمنة تمنحهم الأمل والقوة حتى تمام التعافي.

كما وجه الأبطال المتعافون رسالة أمل لزملائهم الذين ما زالوا يتلقون العلاج، مؤكدين أن الشفاء ممكن، وأن لكل رحلة ألم نهاية مشرقة.