مستقبل وطن: الموقف المصري من التصعيد العسكري في المنطقة حاسم ويعكس ثقل القاهرة

ثمّن المهندس أحمد أمين مسعود، أمين أمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن، البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن التصعيد العسكري الخطير في المنطقة، مؤكدًا أن الموقف المصري جاء حاسمًا وواضحًا، ومعبرًا عن ثقل القاهرة كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، وحائط صد أمام أي سيناريوهات قد تدفع نحو فوضى شاملة لا تُحمد عقباها.

وأعرب مسعود عن تأييده الكامل للإدانة المصرية الشديدة لاستهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة، هي قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، مشددًا على أن المساس بسيادة أي دولة عربية يُعد مساسًا مباشرًا بالأمن القومي المصري.

وأضاف إن مصر ترفض بشكل قاطع سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية، وتؤكد أهمية احترام مبادئ حسن الجوار، وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الصراعات والحروب بالوكالة.”

وثمّن تأكيد البيان على ضرورة تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، مشيرًا إلى أن التجارب أثبتت أن الحلول العسكرية لا تقود إلا إلى مزيد من التصعيد والعنف وإراقة الدماء.

وأكد أن التحذير المصري من التداعيات الكارثية على السلم الإقليمي والدولي يعكس قراءة دقيقة لتطورات المشهد، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لاحتواء الموقف ووقف هذا التصعيد قبل خروجه عن السيطرة.

وأشار إلى أن دعوة مصر إلى أقصى درجات ضبط النفس تنطلق من موقف قوة ورؤية استراتيجية واضحة، مؤكدًا أن الدولة المصرية، بجيشها القوي ومؤسساتها الوطنية، تتابع التطورات لحظة بلحظة، ولن تسمح بالمساس بمصالحها أو تهديد استقرار المنطقة الذي يمثل عمقًا استراتيجيًا للأمن القومي المصري.