هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
حرب إيران.. اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يعلن تضامن ومساندة مصر الكاملة مع الأردن بعد الهجوم الإيراني
فشل كلوي.. حسام موافي: احذروا أخذ المسكنات بدون روشتة طبية
لازال على قيد الحياة.. رويترز: كلمة مرتقبة لـ المرشد الأعلى الإيراني الليلة
مي عمر توجه رسالة شكر لـ كل من تقدم بواجب العزاء في وفاة والدها
برلمان

مستقبل وطن: الموقف المصري من التصعيد العسكري في المنطقة حاسم ويعكس ثقل القاهرة

المهندس أحمد أمين مسعود
المهندس أحمد أمين مسعود
محمد الشعراوي

ثمّن المهندس أحمد أمين مسعود، أمين أمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن، البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن التصعيد العسكري الخطير في المنطقة، مؤكدًا أن الموقف المصري جاء حاسمًا وواضحًا، ومعبرًا عن ثقل القاهرة كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، وحائط صد أمام أي سيناريوهات قد تدفع نحو فوضى شاملة لا تُحمد عقباها.

وأعرب مسعود عن تأييده الكامل للإدانة المصرية الشديدة لاستهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة، هي قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، مشددًا على أن المساس بسيادة أي دولة عربية يُعد مساسًا مباشرًا بالأمن القومي المصري.

وأضاف إن مصر ترفض بشكل قاطع سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية، وتؤكد أهمية احترام مبادئ حسن الجوار، وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الصراعات والحروب بالوكالة.”

وثمّن تأكيد البيان على ضرورة تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، مشيرًا إلى أن التجارب أثبتت أن الحلول العسكرية لا تقود إلا إلى مزيد من التصعيد والعنف وإراقة الدماء.

وأكد أن التحذير المصري من التداعيات الكارثية على السلم الإقليمي والدولي يعكس قراءة دقيقة لتطورات المشهد، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لاحتواء الموقف ووقف هذا التصعيد قبل خروجه عن السيطرة.

وأشار إلى أن دعوة مصر إلى أقصى درجات ضبط النفس تنطلق من موقف قوة ورؤية استراتيجية واضحة، مؤكدًا أن الدولة المصرية، بجيشها القوي ومؤسساتها الوطنية، تتابع التطورات لحظة بلحظة، ولن تسمح بالمساس بمصالحها أو تهديد استقرار المنطقة الذي يمثل عمقًا استراتيجيًا للأمن القومي المصري.

المهندس أحمد أمين مسعود مستقبل وطن الحرب على إيران إيران وإسرائيل الهجوم على إيران

