الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
حرب إيران.. اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يعلن تضامن ومساندة مصر الكاملة مع الأردن بعد الهجوم الإيراني
فشل كلوي.. حسام موافي: احذروا أخذ المسكنات بدون روشتة طبية
لازال على قيد الحياة.. رويترز: كلمة مرتقبة لـ المرشد الأعلى الإيراني الليلة
رياضة

بعد الانتهاء من فضائح المنشطات.. أبطال كوريا الشمالية يسعون إلى العودة للمجد

مجدي سلامة

يعود منتخب كوريا الشمالية، حامل اللقب ثلاث مرات، إلى منافسات كأس آسيا للسيدات يوم الثلاثاء، متطلعًا إلى تحقيق فوز على أوزبكستان، ما قد يعيد المنتخب الكوري الشمالي، الذي عانى سابقًا من فضائح المنشطات، إلى قمة اللعبة الإقليمية والعالمية.

ستكون مباراة دور المجموعات في سيدني هي الأولى لكوريا الشمالية في البطولة منذ خسارتها في نهائي 2010 أمام أستراليا، وهي هزيمة أدت إلى أكثر من عقد من التهميش بسبب الإيقافات المتعلقة بالمنشطات، والنتائج المخيبة للآمال، وجائحة كورونا.

كانت نقطة التحول في كأس العالم للسيدات 2011 في ألمانيا، عندما جاءت نتائج اختبارات خمس لاعبات من كوريا الشمالية إيجابية لمواد محظورة، ما أدى إلى انهيار مكانة البلاد بين نخبة الرياضة.

حاولت السلطات إلقاء اللوم على استخدام غدة مسك الغزال، وهو دواء صيني تقليدي، لعلاج اللاعبات اللواتي تعرضن للصعق بالبرق، لكن الفيفا حرمت المنتخب من المشاركة في كأس العالم 2015 والتصفيات التمهيدية.

أدى ذلك إلى استبعاد كوريا الشمالية من بطولة كأس آسيا للسيدات 2014، واستمر غيابها عن البطولة لأربع سنوات أخرى، حيث خسرت في التصفيات التمهيدية عام 2018 أمام جارتها كوريا الجنوبية بفارق ضئيل للغاية.

وبما أن البطولة القارية كانت بمثابة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم للسيدات، فقد أدى هذا الإخفاق إلى بقاء الكوريات الشماليات على هامش منافسات كرة القدم النسائية حتى بداية جائحة كوفيد-19.

ونتيجةً للإغلاق العالمي، فرضت البلاد قيودًا على السفر خارجها حتى النصف الثاني من عام 2023، ما حال دون مشاركة كوريا الشمالية في كأس آسيا للسيدات 2022 وكأس العالم للسيدات 2023.

وبعد ذلك، عاد منتخب البلاد إلى الساحة الدولية في دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو في سبتمبر 2023، حيث فاز بالميدالية الفضية خلف اليابان، مُعلنًا بذلك بداية عودة كوريا الشمالية إلى الملاعب. 

كاد المنتخب الأول أن يتأهل لأولمبياد 2024، لكنه خسر أمام اليابان في مباراتي الملحق، إلا أن منتخبات الشباب الكورية الشمالية تُهيمن على الساحة العالمية.

فازت كوريا الشمالية بكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة عامي 2024 و2025، بالإضافة إلى كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة عام 2024، ما يضمن تدفقًا مستمرًا للمواهب إلى المنتخب الأول الذي عاد منذ ذلك الحين إلى قائمة أفضل 10 منتخبات في تصنيف الفيفا.

انضم المهاجم تشوي إيل سون، هداف كأس العالم تحت 20 سنة 2025، إلى المنتخب الأول إلى جانب هوانغ يو يونغ (19 عامًا)، في محاولة من الكوريين الشماليين لتعويض غيابهم عن الملاعب لعقد ونصف.

