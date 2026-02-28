أبواب الخير يواصل جبر خاطر المستمعين.. والليثي يهدي جهاز عروسة .. راديو مصر

للعام التاسع علي التوالي يعود برنامج "أبواب الخير " للإعلامي د. عمرو الليثي عبر أثير اذاعة راديو مصر خلال شهر رمضان يوميًا في الثالثة عصرا ويعاد في السابعة مساء بعد الإفطار ، ويحمل البرنامج العديد من المفاجآت الضخمة والكبيرة في رمضان هذا العام، كأكبر برنامج إذاعي خدمي خيري ، ويستمر البرنامج في رسم البسمة على شفاه أهالينا في شتي بقاع الجمهورية، وتقديم الكثير من المفاجآت السعيدة لمتابعيه خلال الشهر الكريم.

وتلقي البرنامج اتصال هاتفي من تهاني فريد، 45 عامًا، وتعاني من وضع مادي صعب بعد وفاة زوجها الميكانيكي ، وتتلقى تهاني معاشًا شهريًا بقيمة 2250 جنيهًا، وهي تعيش مع ابنها وبنتين في شقة إيجارها 900 جنيه شهريًا.

وأضافت ان ابنتها البالغة من العمر 20 عامًا مخطوبة ومكتوب كتابها، وتأمل تهاني في إكمال جهاز عروسة ابنتها. وتتمني مساعدتها في جهاز عروسة لابنتها ، لانها تعاني من مشاكل صحية، حيث تعاني من الغضروف ومية على الركبة، مما يمنعها من العمل.

وزف الليثي البشري الي بان البرنامج يتحمل تكاليف جهاز العروسة كامل لابنتها وسط سعادتها وفرحتها .

وعلي جانب آخر يقدم البرنامج خلال شهر رمضان رحلات عمرة، ومساعدات مالية ، كما يقدم عدد كبير من المشروعات الصغيرة وأطراف صناعية وكراسي كهربائية.

كما يساهم البرنامج في الإفراج عن عدد كبير من الغارمات ، ويلعب البرنامج دورا مهما في علاج غير القادرين وادخال البهجة والسرور علي قلوبهم من خلال تلقي الاتصال الهاتفية بشكل مفاجأة علي الهواء طوال شهر رمضان.

فكرة البرنامج تأتي في إطار دعم أهالينا، من خلال التواصل مع المستمعين علي الهواء مباشرة وتلبية احتياجات المواطنين في نفس اللحظة ومتابعي البرنامج.

