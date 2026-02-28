الوفد: نرفض البلطجة الصهيو أمريكية وندعو إلى وقف فوري للتصعيد

أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد ،أن العدوان الإسرائيلي على إيران ما هو إلا حلقة في سلسلة العربدة الصهيونية الأمريكية في المنطقة والإستخفاف بالمجتمع الدولي وتجاهل كافة القوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف رئيس الوفد في بيان له أن العدوان الإسرائيلي يمثل تفجيرا متعمدا لمنطقة الشرق الأوسط ويعكس السياسة التي يتبعها الكيان الصهيوني بتوجيه ودعم أمريكي لفرض مخطط تفكيك المنطقة بالقوة العسكرية، خارج أي شرعية دولية أو غطاء قانوني.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن استمرار سياسة البلطجة الصهيو أمريكية لا تهدد إيران وحدها بل تدفع الشرق الأوسط إلى مواجهة إقليمية مفتوحة سوف تتحمل دول العالم بأسرة تبعاتها الإقتصادية والأمنية.

وأوضح "البدوى " إن سيناريو إستخدام القوة العسكرية كوسيلة لإعادة تشكيل موازين القوى يضع المنطقة أمام خيارات كارثية تمتد آثارها إلى الأمن الدولي بأكمله.

وأكد " البدوى" أن أي استهداف إيراني للقواعد الأمريكية داخل أراضي دول عربية شقيقه يمثل انتهاكًا لسيادة هذه الدول ويعرض أمنها واستقرارها للخطر ، مشددا على أن حزب الوفد يرى ويؤكد أن الأراضي العربيه لن تكون أبدا ساحة لتصفية الحسابات وأن أي عدوان عسكري علي أرض أى دولة عربية عمل ندينه ونرفضه.

وتابع " البدوى" : المنطقة لا تتحمل أعمال البلطجة الإسرائيلية ولا الصراعات بالوكالة وأن اتساع رقعة المواجهة سيقود إلى تداعيات إستراتيجية غير محسوبة تمس أمن الملاحة الدولية، وأسواق الطاقة، والإستقرار الاقتصادي للعديد من دول العالم.

ودعا حزب الوفد إلى وقف فوري للتصعيد، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته في كبح سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية التي تنتهجه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والعمل على منع إنزلاق المنطقة إلى حرب شاملة يخسر فيها الجميع.