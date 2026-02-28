مبحبش اسمع نمبر وان.. باسم سمرة: أنا مش بقتنع بأغاني محمد رمضان

قال الفنان باسم سمرة، إن تعدد مواهب الفنان أصبح مختلفًا، مشيرًا إلى أن النجم الآن قد يمثل، ينتج، يخرج، يغني، ويعمل استعراض، مضيفًا: "لو شاطر ويعرف عنده الموهبة دي، يا ريت".

وأضاف "سمرة"، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،:"ما فيش المواهب اللي تشيل الحكاية دي كلها دلوقتي"، موضحًا أن محمد رمضان نجم وموهوب، معربًا عن صعوبة متابعته لموسيقاه، مضيفًا: "مش بسمع له، مش فاهم له يعني، بس في أغاني كتير عاملة ملايين، الناس بتحبها وبتسمعها".

ولفت إلى أن الجيل الجديد من مواليد 2000 و2005 لديه ثقافة ورؤية مختلفة، مضيفًا: "ممكن محمد رمضان يكون بيخاطب الجيل ده، بياخد الجمهور الصغير معاه"، متابعًا: "أنا مش مقتنع بالأغاني بتاعته، مش نمبر وان والحاجات دي، أنا مش بتبسط وأنا بسمعها، مش مركز معاها، بس بسمعها يعني".

وتابع: "بحب الراب، بحب ويجز، لذيذ قوي وبفهمه، لأنه بيقول حاجات حلوة وعنده موقف وطني، أنا بحبه وبحترمه فيه".