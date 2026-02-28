وننسي اللي كان الحلقة 10.. ياسمين عبد العزيز تتكفل بعلاج والد كريم فهمي

طرحت منصة “شاهد الحلقة العاشرة من مسلسل ”وننسى اللي كان" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، قبل عرضها علي شاشات التليفزيون.

وحملت الحلقة عددا من الأحداث، لم يسطيع بدر قتل جليلة حسب الاتفاق المبرم بينهم، وهو ما جعلها تفكرة مرة آخري في الامر، مكافاءه له قامت بالتكفل بمصاريف والده في المستشفي.

فيما اكتشفت نهلة عن طريق شاكر ان صديقاتها مني تخونها مع أحمد.

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.