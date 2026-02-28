محمد همام : ذكرى العاشر من رمضان تؤكد أهمية استلهام دروس النصر والتكاتف لمواجهة التحديات

هنأ الدكتور محمد همام أمين القاهره الجديدة بحزب الجيل الديمقراطي والامين المساعد للجنة الإسكان بالحزب الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان ، مؤكدة أن هذه الذكرى تمثل رمزًا لصمود الأمة وإرادتها في تحقيق الانتصارات التاريخية واستعادة أرض فيروز سناء.

وقال همام إن انتصارات أكتوبر 1973 رسالة خالدة عن وحدة المصريين وإصرارهم على الدفاع عن الأرض والكرامة الوطنية، موضحا أن استحضار هذه القيم اليوم أصبح ضرورة في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب يقظة وطنية وتكاتفًا شعبيًا ومؤسساتيًا لحماية مصالح الدولة.

وأضاف أن ذكرى العاشر من رمضان تذكر الأجيال بما يمكن تحقيقه بالعزيمة والتخطيط والعمل الجماعي، مؤكدة أن أن هذه الذكرى واستلهام دروسها يمثل واجبًا وطنيًا لمواجهة أي تحديات مستقبلية.

وأكد همام على أن الاحتفال بالعاشر من رمضان ليس فقط لتقدير الماضي، بل لتوجيه رسالة أمل واستلهام العزيمة الوطنية لبناء مستقبل مستقر وآمن لمصر في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي