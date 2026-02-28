حماة الوطن يدعم موقف مصر بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة

يعلن حزب حماة الوطن، دعمه للموقف المصري بشأن ما تشهده المنطقة من تطورات، على خلفية الهجوم الإسرائيلي - الأمريكي ضد إيران، ورفض كافة أشكال العنف.

ويشير الحزب، إلى أهمية ما أكدته مصر في بيانها الرسمي بضرورة الدعوة إلى الحلول السياسية والسلمية، لتجنيب المنطقة المزيد من الصراعات التي سيكون لها انعكاسات خطيرة على جميع دول المنطقة.

ويؤكد حماة الوطن، دعمه للأشقاء العرب في رفض التعدي على سيادة أراضيهم، وأي استهداف للدول العربية الشقيقة يمثل انتهاك صارخ غير مقبول، وسيؤدي إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.

ويوجه الحزب التحية لوزارة الخارجية المصرية، وكافة أجهزة الدولة على جهود تفعيل خطة الأزمات للتعامل مع تلك المستجدات، لاسيما متابعة أوضاع الجاليات المصرية في دول المنطقة.