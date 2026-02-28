قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 قنبلة تدك مجمع خامنئي.. مصرع صهره وزوجة ابنه وسكرتيره العسكري
الدوري الممتاز.. توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة زد
وزارة الدولة للإعلام تدعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تغطية التصعيد العسكري الإقليمي
إيران تعلق جميع رحلات الحج والعمرة إلى السعودية مؤقتا
لاكاي يقود الهجوم.. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام وادي دجلة
محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع الرتش من منطقتي الكويت وناصر بحي العرب
توفيق عكاشة يتصدر التريند بعد تغريدة توقعت أحداث طهران .. تفاصيل
الرئيس السيسي لـ شياع السوداني : مصر داعمة للعراق وسيادته وسلامة أراضيه
بعد ثبوت براءتها في قضية مقتل عروس بورسعيد.. تحرك رسمي من أسرة شهد
بسبب إغلاق الأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة تحمل عشرات الإسرائيليين في السعودية
رويترز: إيران هاجمت قطر بـ44 صاروخًا و8 طائرات مسيرة وتضرر رادار الإنذار المبكر
800 جنيه على بطاقتك.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟
حماة الوطن يدعم موقف مصر بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة

يعلن حزب حماة الوطن، دعمه للموقف المصري بشأن ما تشهده المنطقة من تطورات، على خلفية الهجوم الإسرائيلي - الأمريكي ضد إيران، ورفض كافة أشكال العنف.

ويشير الحزب، إلى أهمية ما أكدته مصر في بيانها الرسمي بضرورة الدعوة إلى الحلول السياسية والسلمية، لتجنيب المنطقة المزيد من الصراعات التي سيكون لها انعكاسات خطيرة على جميع دول المنطقة.

ويؤكد حماة الوطن، دعمه للأشقاء العرب في رفض التعدي على سيادة أراضيهم، وأي استهداف للدول العربية الشقيقة يمثل انتهاك صارخ غير مقبول، وسيؤدي إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.

ويوجه الحزب التحية لوزارة الخارجية المصرية، وكافة أجهزة الدولة على جهود تفعيل خطة الأزمات للتعامل مع تلك المستجدات، لاسيما متابعة أوضاع الجاليات المصرية في دول المنطقة.

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

