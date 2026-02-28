قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفارة مصر بالدوحة تهيب بالمصريين الالتزام بتعليمات السلامة في ضوء التطورات الإقليمية
قرب على 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين
لو على البحر ولابس مايوه.. هل يجوز الصلاة به؟ علي جمعة يجيب
نتنياهو: دمرنا مقر المرشد الإيراني خامنئي في قلب طهران
الأرصاد تحذر: 3 ظواهر جوية غدًا والصغرى تصل إلى صفر مئوية
برلمان

قيادي بمستقبل وطن: التطورات العسكرية بالمنطقة تهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي

تامر الحبال
تامر الحبال
عبد الرحمن سرحان

قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وما تردد بشأن هجوم استهدف الأراضي الإيرانية، تمثل نقطة تحول دقيقة في المشهد الإقليمي، وتفرض قراءة متأنية لطبيعة المرحلة الراهنة، في ظل تشابك المصالح وتعقّد موازين القوى في الشرق الأوسط.
وأكد الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن أي تصعيد عسكري مباشر بين أطراف إقليمية ودولية يحمل في طياته مخاطر مضاعفة، ليس فقط على مستوى المواجهة الميدانية، وإنما على صعيد البنية الاستراتيجية للأمن الإقليمي ككل، مشيرًا إلى أن المنطقة تمر بالفعل بظروف دقيقة تتطلب تغليب صوت الحكمة وتجنب الانزلاق إلى مسارات مفتوحة قد يصعب احتواؤها لاحقًا.


وأضاف أن التجارب السابقة أثبتت أن الحلول العسكرية مهما بدت حاسمة في لحظتها، فإنها غالبًا ما تنتج موجات متتالية من التوتر وعدم الاستقرار، وتخلق بؤرًا جديدة للأزمات، بما ينعكس سلبًا على شعوب المنطقة التي تتحمل الكلفة الأكبر لأي صراع ممتد.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن التداعيات المحتملة لا تقتصر على الجوانب الأمنية فقط، بل تمتد إلى التأثير في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط اقتصادية عالمية إضافية، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية دولية تتسم بالحساسية والتقلب.


وشدد الحبال على أن المرحلة الحالية تستوجب تحركًا دبلوماسيًا مكثفًا من القوى الفاعلة إقليميًا ودوليًا، بهدف منع اتساع رقعة التوتر، وإعادة توجيه المسار نحو قنوات التهدئة والحوار السياسي، باعتبار أن الاستقرار الدائم لا يُبنى بالقوة المسلحة، وإنما عبر تفاهمات تضمن احترام سيادة الدول وتحافظ على توازن المصالح.
وأضاف أن الحفاظ على أمن المنطقة مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقًا جادًا بين مختلف الأطراف، والعمل على معالجة جذور الأزمات بدلًا من الاكتفاء بإدارة تداعياتها، مؤكدًا أن أي استمرار في العمليات العسكرية قد يفضي إلى تحولات عميقة في شكل النظام الإقليمي، بما يفرض واقعًا جديدًا ستكون كلفته السياسية والاقتصادية باهظة على الجميع.
 

وأشار الحبال إلى أن الحكمة وضبط النفس في هذه المرحلة يمثلان الخيار الأكثر أمانًا، داعيًا إلى إعلاء مبدأ الحلول السياسية الشاملة باعتبارها المسار الوحيد القادر على تجنيب المنطقة مزيدًا من الاضطراب والتقلبات غير المحسوبة.

تامر الحبال مستقبل وطن حرب إيران هجوم استهدف الأراضي الإيرانية

