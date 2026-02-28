قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العراق.. إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف موقع عسكري بقاعدة عسكرية في ذي قار
1 - 1.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام زد بالدوري
على الهواء .. أحمد موسى يسلم جوائز برنامج نورانيات قرآنية لأول 10 فائزين برحلات عمرة
محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد
فرنسا من مجلس الأمن: إيران مطالَبة بالالتزام.. ومستعدون لحماية دول المنطقة
محمد كمال: أيام صعبة في المنطقة.. وإغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط عالميا
جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار
أحمد زاهر:اللهم احم أهلنا في الخليج وانصرهم يارب
الهلال الأحمر الإيراني: 200 قتيل و700 جريح في هجمات إسرائيل
لجأت إلى الأجواء المصرية .. هروب جماعي للطائرات من أجواء القصف بالمنطقة
1-1.. تريزيجيه يدرك التعادل للأهلي في مرمى زد بالدوري
قواعد ومنشآت العدو أهداف مشروعة| عراقجي للأمم المتحدة: إيران تستخدم حقها القانوني في الدفاع عن النفس
محافظات

محافظ البحر الأحمر يتابع إنشاء وحدة طب الأسرة بسفاجا بتكلفة 54.8 مليون جنيه

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تابع الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بمدينة سفاجا بمنطقة الأشغال، بتكلفة تقديرية تبلغ 54.8 مليون جنيه، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ، في إطار توجيهات الدولة بتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وكان في استقبال المحافظ الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حيث استعرضا الموقف التنفيذي للمشروع ومراحل العمل الجارية.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن الوحدة ستقدم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية، تشمل خدمات مكتب الصحة لتسجيل المواليد والوفيات، والإسعاف الأولي، وطب الأسرة، ومتابعة الأطفال، وخدمات الأسنان، إلى جانب خدمات التوعية والتثقيف الصحي، وتنمية الأسرة والمشورة الأسرية، وخدمات المعامل، مع توفير استوديوهات لإقامة الأطقم الطبية.

وأشار المحافظ إلى أن الوحدة، عند دخولها الخدمة، ستخدم ما بين خمسة آلاف إلى سبعة آلاف أسرة، بما يعكس أهميتها في دعم مستوى الرعاية الصحية لسكان المدينة وتخفيف الضغط على المنشآت الصحية الأخرى.

وشدد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير الصحية خلال جميع مراحل التنفيذ، مع المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز لضمان الانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد دون تأخير.

وفي ختام الجولة، وجه المحافظ الجهات المعنية بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لاستكمال الأعمال في التوقيتات المقررة، بما يضمن توفير خدمة صحية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي مدينة سفاجا.

رافق المحافظ خلال الجولة السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد أبوالحجاج دنقل رئيس مدينة سفاجا، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، وعدد من مديري الجهات المعنية.

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

