محافظ البحر الأحمر يتابع إنشاء وحدة طب الأسرة بسفاجا بتكلفة 54.8 مليون جنيه

تابع الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بمدينة سفاجا بمنطقة الأشغال، بتكلفة تقديرية تبلغ 54.8 مليون جنيه، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ، في إطار توجيهات الدولة بتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وكان في استقبال المحافظ الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حيث استعرضا الموقف التنفيذي للمشروع ومراحل العمل الجارية.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن الوحدة ستقدم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية، تشمل خدمات مكتب الصحة لتسجيل المواليد والوفيات، والإسعاف الأولي، وطب الأسرة، ومتابعة الأطفال، وخدمات الأسنان، إلى جانب خدمات التوعية والتثقيف الصحي، وتنمية الأسرة والمشورة الأسرية، وخدمات المعامل، مع توفير استوديوهات لإقامة الأطقم الطبية.

وأشار المحافظ إلى أن الوحدة، عند دخولها الخدمة، ستخدم ما بين خمسة آلاف إلى سبعة آلاف أسرة، بما يعكس أهميتها في دعم مستوى الرعاية الصحية لسكان المدينة وتخفيف الضغط على المنشآت الصحية الأخرى.

وشدد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير الصحية خلال جميع مراحل التنفيذ، مع المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز لضمان الانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد دون تأخير.

وفي ختام الجولة، وجه المحافظ الجهات المعنية بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لاستكمال الأعمال في التوقيتات المقررة، بما يضمن توفير خدمة صحية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي مدينة سفاجا.

رافق المحافظ خلال الجولة السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد أبوالحجاج دنقل رئيس مدينة سفاجا، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، وعدد من مديري الجهات المعنية.