طقس الأحد.. أمطار تضرب القاهرة والمحافظات وصقيع يهدد مزروعات سيناء
العراق.. إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف موقع عسكري بقاعدة عسكرية في ذي قار
1 - 1.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام زد بالدوري
على الهواء .. أحمد موسى يسلم جوائز برنامج نورانيات قرآنية لأول 10 فائزين برحلات عمرة
محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد
فرنسا من مجلس الأمن: إيران مطالَبة بالالتزام.. ومستعدون لحماية دول المنطقة
محمد كمال: أيام صعبة في المنطقة.. وإغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط عالميا
جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار
أحمد زاهر:اللهم احم أهلنا في الخليج وانصرهم يارب
الهلال الأحمر الإيراني: 200 قتيل و700 جريح في هجمات إسرائيل
لجأت إلى الأجواء المصرية .. هروب جماعي للطائرات من أجواء القصف بالمنطقة
1-1.. تريزيجيه يدرك التعادل للأهلي في مرمى زد بالدوري
محافظات

محافظ البحر الأحمر يشدد على سرعة إنجاز مشروعات الطرق بسفاجا ورفع كفاءة المحاور الرئيسية

ابراهيم جادالله

أجرى الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، جولة ميدانية بمدينة سفاجا لمتابعة أعمال تمهيد ورصف الطرق، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال وضبط مناسيب الأرصفة، وذلك في إطار توجيهات الدولة برفع كفاءة البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق بالمحافظة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال تمهيد ورصف الطرق بمنطقة الكيلو 3 بمدينة سفاجا، مؤكداً ضرورة التنسيق الكامل مع الوحدة المحلية للمدينة لضمان تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكفاءة وجودة عالية.

كما تفقد طريق سفاجا – القصير، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال دهان البلدورات لتحسين المظهر العام، واستكمال أعمال طريق الحاويات والتخطيط الهندسي بما يحقق الانسيابية المرورية ويعزز مستوى الأمان.

وفي إطار متابعة مشروعات رفع كفاءة الطرق الرئيسية، تفقد المحافظ أعمال تطوير الطريق الدائري لمدينة سفاجا، الممتد من كوبري سفاجا حتى القاعدة البحرية بطول 7 كم مزدوج وبتكلفة 80 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 99%، مؤكداً قرب الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة لتحقيق الأهداف المخططة.

كما اطلع المحافظ على أعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا – القصير أمام ميناء الحاويات، في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبري أبو طرطور بطول 5 كم مزدوج وبتكلفة 196 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 95%، مشدداً على الالتزام بالجدول الزمني المحدد والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لاستكمال الأعمال في موعدها.

واختتم محافظ البحر الأحمر جولته بتوجيه جميع الجهات المعنية بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروعات الطرق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتسهيل الحركة المرورية داخل مدينة سفاجا ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد أبوالحجاج دنقل رئيس مدينة سفاجا، واللواء إيهاب رأفت مستشار المحافظ، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، وعدد من مديري الجهات المعنية.

محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة مدن البحر الاحمر القصير

