محافظ البحر الأحمر يشدد على سرعة إنجاز مشروعات الطرق بسفاجا ورفع كفاءة المحاور الرئيسية

أجرى الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، جولة ميدانية بمدينة سفاجا لمتابعة أعمال تمهيد ورصف الطرق، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال وضبط مناسيب الأرصفة، وذلك في إطار توجيهات الدولة برفع كفاءة البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق بالمحافظة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال تمهيد ورصف الطرق بمنطقة الكيلو 3 بمدينة سفاجا، مؤكداً ضرورة التنسيق الكامل مع الوحدة المحلية للمدينة لضمان تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكفاءة وجودة عالية.

كما تفقد طريق سفاجا – القصير، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال دهان البلدورات لتحسين المظهر العام، واستكمال أعمال طريق الحاويات والتخطيط الهندسي بما يحقق الانسيابية المرورية ويعزز مستوى الأمان.

وفي إطار متابعة مشروعات رفع كفاءة الطرق الرئيسية، تفقد المحافظ أعمال تطوير الطريق الدائري لمدينة سفاجا، الممتد من كوبري سفاجا حتى القاعدة البحرية بطول 7 كم مزدوج وبتكلفة 80 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 99%، مؤكداً قرب الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة لتحقيق الأهداف المخططة.

كما اطلع المحافظ على أعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا – القصير أمام ميناء الحاويات، في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبري أبو طرطور بطول 5 كم مزدوج وبتكلفة 196 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 95%، مشدداً على الالتزام بالجدول الزمني المحدد والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لاستكمال الأعمال في موعدها.

واختتم محافظ البحر الأحمر جولته بتوجيه جميع الجهات المعنية بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروعات الطرق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتسهيل الحركة المرورية داخل مدينة سفاجا ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد أبوالحجاج دنقل رئيس مدينة سفاجا، واللواء إيهاب رأفت مستشار المحافظ، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، وعدد من مديري الجهات المعنية.