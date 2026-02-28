قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ البحر الأحمر يناشد المواطنين بسرعة تقنين أوضاع أراضي وضع اليد بهذه المهلة

صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

ناشد الأستاذ الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاع أراضي وضع اليد من خلال المنصة الوطنية عبر شبكة الإنترنت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصًا على تحقيق الاستقرار المعيشي للأسر، ووفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن تقنين أوضاع اليد، في إطار توجيهات الدولة بإحكام منظومة إدارة أملاك الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأكد المحافظ أهمية استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وسداد الرسوم المقررة لأعمال الفحص والرفع المساحي، تمهيدًا لإجراء المعاينات وفق الخطوات المحددة بالمنظومة الإلكترونية، مشددًا على حرص الدولة على تقديم التيسيرات اللازمة وتذليل أي معوقات، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهما كاملة طبقًا للقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة.

وأوضح أن إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة يأتي باعتبارها المنفذ الإلكتروني الرسمي لتقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد، وذلك في إطار التنسيق بين اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، ووزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، بهدف تنظيم آليات التقنين وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.

وأشار إلى أن المنصة، المتاحة عبر الرابط: https://nplr.estrdad.gov.eg، تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، ومتابعة مراحل الإجراءات المختلفة، بدءًا من المعاينة وتسعير الأراضي، وصولًا إلى إجراءات التعاقد النهائي لمن تنطبق عليهم شروط التقنين.

ولفت المحافظ إلى أن مجلس الوزراء أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة، داعيًا المواطنين إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات خلال المدة المحددة.

كما أوضح أن طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والذي انتهى العمل به، سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد وبنفس الرسوم التي تم سدادها، حفاظًا على حقوق المواطنين.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن تقنين أوضاع أراضي وضع اليد يمثل خطوة مهمة نحو استقرار الملكية وتحقيق الانضباط القانوني، بما يدعم جهود الدولة في حماية أملاكها وتحقيق التنمية المستدامة.

محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر الدكتور وليد عبد العظيم البرقي محافظ البحر الأحمر الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
ريهام حجاج
لماذا يعتبر السلمون "سوبر فود"؟
وائل جسار
