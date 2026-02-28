أستاذ دراسات إيرانية: لا توجد قيادة في طهران لقيادة ثورة ومظاهرات ضد النظام

علق الدكتور احمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية، على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران صباح اليوم واستهداف إيران للقواعد الأمريكية في المنطقة.



وقال أحمد لاشين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" علشان تقوم ثورة في إيران لازم تكون كل قطاعات المجتمع متضامنة ولديها قيادة وهذا امر ليس متواجدا في إيران ".



وتابع أحمد لاشين :" لا توجد قيادة في إيران لقيادة ثورة ومظاهرات ضد النظام الإيراني "، مضيفا:" من الطبيعي ان يتضامن الشارع الإيراني مع قيادته الحالية في مواجهة الهجمات الامريكية الإسرائيلية ".

واكمل احمد لاشين :" هناك قطاع ضد النظام الإيراني لكنه قطاع لديه أزمة اقتصادية فقط وليس لديه أزمة سياسية مع النظام الإيراني ".



ولفت احمد لاشين :" الضربات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت المنشآت الإدارية للدولة الإيرانية كما استهدفت المراكز الحكومية مثل رئاسة الجمهورية ومنزل المرشد ".