قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمسم شهاب: أعشق شيرين عبدالوهاب وصوتها «بيدبحني» .. وهذه نصيحتي لها |فيديو
حرب إعادة رسم الشرق الأوسط.. مواجهة «أمريكية إسرائيلية» مع إيران تفتح أبواب التصعيد الإقليمي وتهدّد موازين الطاقة والنفوذ
«جاي الأهلي يتشمّس» .. عبدالجليل يُطالب برحيل «توروب» ويؤكد: ضعيف وأقل من المستوى
مُواجهة تحبس الأنفاس.. تهديد هند صبري في الحلقة 11 من مسلسل «منّاعة»
الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق
جريمة لن تُغتفر.. أسامة سرايا يُحذّر من تبعات اغتيـ.ـال المرشد الإيراني وأسرته
عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا
مسلسل «إثبات نسب» .. درة تقترب من كشف الخيانة الكبرى
وزير الحرب الأمريكي: سيتم تدمير القدرات البحرية والصاروخية والنووية الإيرانية
سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك
«ترامب» يزعم معرفته بالمُرشحين لخلافة «خامئني» .. وهجمات لسلاح الجو الإسرائيلي
استشهاد ابنة المرشد الإيراني وصهره وحفيدته وزوجة ابنه.. ودوي انفجارين في طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بودكاست «الملتقى الفكري» يضيء سيرة عالم أذربيجاني في رحاب آل البيت

"الملتقى الفكري" بالحسين
"الملتقى الفكري" بالحسين
عبد الرحمن محمد

شهد مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، مساء اليوم، حلقة جديدة من بودكاست «الملتقى الفكري»، الذي تنظمه وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

أدار الحوار الإعلامي الأستاذ حسن الشاذلي، واستضاف الأستاذ الدكتور سيمور نصيروف، المحاضر بكلية الآداب جامعة القاهرة، الذي استعرض رحلته العلمية منذ نشأته في أذربيجان خلال حقبة الاتحاد السوفيتي، مشيرًا إلى انتمائه لأسرة عُرفت بالعلم والفهم.

وأوضح نصيروف أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، سافر خصيصًا لاقتناء شريط صوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الذي كان مصدر إلهام له في مسيرة تعلمه وتلاوته. وأضاف أن محطة التحول الكبرى كانت قدومه إلى مصر لدراسة العلوم الشرعية في الأزهر الشريف ضمن وفد ضم 36 طالبًا أذربيجانيًا، رغم أنه لم يكن يتقن العربية سوى الحروف، معتمدًا على تقليد صوت الشيخ عبد الباسط في تلاوته.

وأشاد الدكتور نصيروف بالدور المحوري للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مستذكرًا معسكرًا أُقيم في مدينة الإسكندرية عام 1997م، ومحاضرة فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة بعنوان «السند من الدين»، مؤكدًا أن الأزهر علّمه سماحة الإسلام ويُسر الشريعة بعيدًا عن التعصب، وأن مصر حفظت تراث أجداده رغم إحراق مكتبات أذربيجان خلال الحقبة السوفيتية، مشددًا على عمق الروابط التاريخية والثقافية بين مصر وأذربيجان.

ولم يخلُ اللقاء من النفحات الروحانية، حيث تخلّل الحوار فواصل من التواشيح والابتهالات الدينية بصوت الشيخ محمد حسن الصعيدي، ما أضفى على الحاضرين أجواءً من الصفاء الروحي في رحاب آل البيت، مؤكدًا دور «الملتقى الفكري» في تعميق الوعي وبناء الإنسان على هدي العلم والمحبة والاعتدال.

الأزهر أذربيجان الملتقى الفكري الحسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

منحة التموين

800 جنيه على بطاقتك.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

منتخب مصر

فيفا يحسمها.. مصير مجموعة مصر في المونديال بعد الحرب على إيران

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأنبا بيجول يترأس اجتماع مجمع الكهنة ويدشن أواني المذبح برزقة الدير

صورة ارشيفية

لجنة الشئون العربية بالصحفيين تنسق مع الخارجية لمتابعة أوضاع الزملاء العاملين في الخليج

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية يشاركان العاملين بشركة التوزيع إفطارهم الجماعي.. صور

بالصور

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

فورمولا 1.. حسم الجدل والموافقة على تعديلات اللوائح 2026‏

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد