قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دونالد ترامب: دمرنا وأغرقنا 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية
الحرس الثوري: 560 قتي.لا وجريحا من العسكريين الأميركيين في الضربات الإيرانية
خصم 50% على رسوم ترخيص المحلات بتلك الفترة
ضربته بالروسية.. يارا السكري تنهال بالضرب على رامز جلال
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 12 من شهر رمضان | بث مباشر
ترامب: القيادة الجديدة في إيران تريد التحدث لذلك سأتحدث معهم
ترامب: القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار ووافقت على ذلك
نيس يسقط أمام باريس في الدوري الفرنسي
توتنهام يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026.. تفاصيل
غرق منصة بترول بخليج السويس بعد اصطدام مركب رمسيس بها
عقب التعادل مع زد.. مواعيد مباريات الاهلي المتبقية في شهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين خارجية حزب المصريين: التصعيد العسكري في الخليج يهدد استقرار الاقتصاد العالمي

الدكتور محمد هارون
الدكتور محمد هارون
محمد الشعراوي

أكد الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب «المصريين»، أن التصعيد العسكري الأخير المتمثل في توجيه ضربات إلى إيران من قِبل كلٍّ من إسرائيل والولايات المتحدة، وما تبعه من ردود إيرانية، يمثل تطورًا بالغ الخطورة يهدد بتوسيع دائرة التوتر في منطقة تُعد من أكثر مناطق العالم حساسية من الناحية الجيوسياسية والاقتصادية.

وأوضح «هارون» في بيان، اليوم الأحد، أن المواجهة العسكرية المباشرة أو غير المباشرة في منطقة الخليج تنعكس فورًا على أسواق الطاقة العالمية، نظرًا لارتباط أمن الإمدادات النفطية بحركة الملاحة، خاصة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لتدفقات النفط والتجارة الدولية، مشيرًا إلى أن أي اضطراب أو إغلاق للمضيق، ولو لفترة محدودة، قد يؤدي إلى قفزات حادة في أسعار النفط وتكاليف النقل والتأمين البحري، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع عالميًا.

وأضاف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب «المصريين» أن الاقتصاد المصري، بحكم اندماجه في الاقتصاد العالمي واعتماده الجزئي على الاستيراد في بعض السلع ومستلزمات الإنتاج، قد يتأثر بموجات التضخم العالمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد، موضحًا أن التأثير لا يكون مباشرًا فقط، بل ينتقل عبر زيادة تكاليف الشحن وأسعار المواد الخام، ما يضغط على أسعار السلع في الأسواق.

وأشار القيادي بحزب «المصريين» إلى أن الدولة المصرية تمتلك خبرة كبيرة في إدارة تداعيات الأزمات الدولية، سواء من خلال سياسات تنويع مصادر الاستيراد، أو تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، أو التوسع في المشروعات الإنتاجية، وهو ما يسهم في امتصاص جزء كبير من الصدمات الخارجية وتقليل انعكاساتها على المواطن.

وشدد «هارون» على أن استمرار التصعيد العسكري يهدد استقرار الاقتصاد العالمي ككل، إذ يؤدي إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية، ويؤثر على حركة التجارة والاستثمار، فضلًا عن زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، وهو ما قد يبطئ معدلات النمو في العديد من الدول، داعيًا إلى ضرورة تغليب المسار الدبلوماسي واحتواء الأزمة عبر القنوات السياسية، مؤكدًا أن الحلول العسكرية لن تقود إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار، بينما يمثل الحوار الطريق الأقصر لحماية الأمن الإقليمي ومصالح شعوب المنطقة.

واختتم الدكتور محمد هارون بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وضمان انسياب التجارة العالمية، مع استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخليًا للحفاظ على توازن الأسواق، وتقليل الضغوط التضخمية، وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات الدولية المتسارعة.

الدكتور محمد هارون العلاقات الخارجية المصريين التصعيد العسكري إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

سمير فرج

سمير فرج : إيران لم تتعلم من أخطاء الحرب الأولى.. فيديو

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الاهلي

بفعل فاعل .. لاعب الزمالك السابق يسخر من تعادل الأهلي أمام زد

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: أخطر ما يفعله الإنسان أن يبحث عن مبرر لذنبه

الجامع الأزهر يواصل عقد ملتقاه رياض الصائمين

الجامع الأزهر يواصل عقد ملتقاه رياض الصائمين ويناقش خطورة الغيبة والنميمة

الدكتور أحمد عصام فرحات

كم عدد أبواب الجنة والنار؟.. إمام السيدة زينب يجيب

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 12.. حفل زفاف محمد عادل إمام وميرنا جميل يتحول إلى عزاء

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد