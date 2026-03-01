قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم تصاعد الضربات العسكرية.. عودة الهدوء لسوق الذهب المحلي بختام تعاملات الأحد
أحمد موسى: غلق مضيق هرمز يهدد التجارة العالمية.. ومصر مستعدة لمواجهة تداعيات الحرب
تبكير صرف مرتبات مارس 2026 في مصر .. اعرف هتقبض امته قبل العيد
القبض على صاحبات فيديو السخرية من سلوكيات السيدات في الصلاة
الأرصاد تحذر من طقس الإثنين.. أمطار تمتد للقاهرة واضطراب ملاحي مع استمرار موجة الصقيع
الاتحاد الإيراني يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026
الحرس الثوري الإيراني: 40 قتيلا و60 جريحا إسرائيليا في حيفا
المصري يتقدم بهدفين أمام إنبي في الشوط الأول بالدوري
أحمد موسى: الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة في زمن الأزمات.. ومصر عصية على أي تهديد
قيمة زكاة الفطر وآخر موعد لإخراجها.. الإفتاء تحدد
نتيجة الأوضاع الراهنة.. الزراعة تكشف حقيقة توقف حركة الصادرات المصرية
أحمد موسى: مصر جاهزة لمواجهة أي أزمة بفضل التخطيط الجيد للرئيس السيسي
برلمان

خبير سياسي: الموقف المصري من التصعيد العسكري بالمنطقة متوازن

رشاد عبد الغني
رشاد عبد الغني

أكد رشاد عبدالغني، الخبير السياسي، أن استمرار هذا النهج من التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة على خلفية الحرب الدائرة مع إيران، وما ترتب عليها من ضربات عسكرية متبادلة وتوسع في رقعة التوتر، سيدفع المنطقة إلى مرحلة شديدة الخطورة سياسيًا واقتصاديًا.

وأوضح عبدالغني، في بيان له اليوم ، أن العمليات العسكرية المتصاعدة لا تؤثر فقط على أطراف الصراع، بل تمتد تداعياتها لتشمل دول المنطقة كافة، خاصة في ظل التأثيرات المباشرة على أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، وحركة التجارة الدولية، وهو ما ينعكس سلبًا على معدلات النمو والاستقرار المالي في العديد من الدول.

كما أدان عبدالغني، أي اعتداء على سيادة دول الخليج العربي أو انتهاك لحرمة أراضيها، مؤكدًا أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن استهداف استقرار هذه الدول يمثل تهديدًا مباشرًا للمنطقة بأسرها.

وأشاد عبدالغني، بالموقف المصري المتوازن والحكيم في التعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أن رؤية القيادة السياسية تقوم على تغليب الحلول الدبلوماسية، ورفض الانزلاق إلى صراعات مفتوحة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المصالح الوطنية المصرية وأمنها القومي.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تحركت بصورة استباقية لتأمين احتياجاتها الاستراتيجية، سواء فيما يتعلق بإمدادات الطاقة أو السلع التموينية، مؤكدًا أن سرعة تعامل الحكومة مع تطورات المشهد الإقليمي تعكس جاهزية مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة واحترافية.

وشدد عبدالغني ، على أهمية وعي المواطنين بطبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، داعياً إلى ضرورة تماسك الجبهة الداخلية والالتفاف خلف القيادة السياسية لمواجهة أي تداعيات محتملة، خاصة في ظل محاولات بث الشائعات أو استغلال الأوضاع الإقليمية لإثارة البلبلة.

واختتم رشاد عبدالغني بيانه بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية، والعمل الجاد لوقف الحرب فورًا، والعودة إلى مسار التهدئة والحوار، حفاظًا على أمن واستقرار شعوب المنطقة، ومنعًا لانزلاق الأوضاع إلى صراع أوسع قد تكون كلفته باهظة على الجميع.

