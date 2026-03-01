شريف خيرالله: تعرضت للظلم من بعض المنتجين والمخرجين

كشف الفنان شريف خيرالله عن الصعوبات التي واجهته خلال مسيرته الفنية، مشيرًا إلى أنه تعرض لظلم وضربات مهنية أحيانًا، بعضها من المنتجين والمخرجين، وليس من زملائه في العمل.



وأضاف خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن زملاءه في الأكاديمية والمسرح كانوا دائمًا متعاونين ومتفاهمين، وأن أجيالهم تربت على روح التعاون والاحترام المتبادل، ما جعل الجو داخل الفرق المسرحية أخويًا.



وتطرق خيرالله إلى موقف تعرض له مع أحد المخرجين، قائلاً إنه شعر بالضيق نتيجة قرارات أو ملاحظات فاجأته، لكنه رفض ذكر أسماء بشكل محدد، مشيرًا إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص توفوا ولا داعي لإثارة الجدل حولهم.



وعبر شريف خيرالله عن رضاه بنفسه، مؤكدًا أنه لا يرغب في أن يكون شخصًا آخر، وأنه يقبل نفسه كما هي رغم كل ما تعرض له، مشيرًا إلى أن دماغه "بايظة" بسبب بعض الصدمات والتجارب السابقة، لكنه في الوقت نفسه يعترف بحاجته للعلاج النفسي نتيجة تأثير الحوادث والضغوط منذ الطفولة، مما جعله أكثر وعيًا بذاته وبحياته المهنية.

