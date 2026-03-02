قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إطلاق اسم رئيس ديرب نجم الراحل على شارع في المدينة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم ( ٣٧٤) لسنة ٢٠٢٦ بإطلاق اسم الراحل صلاح سالم منصور رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، على الشارع المقابل لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم والمتفرع من شارع العبور وشهرته حالياً بإسم (لافور) والذي يمتد من أمام مجلس مدينة ديرب نجم حتى مصرف صفط.

أكد المحافظ أن إطلاق اسم الراحل يأتي تقديراً لما قدمه من جهود مخلصة وعطاء خلال فترة عمله رئيساً لمركز ومدينة ديرب نجم ووفاءً لما تركه من بصمة طيبة في خدمة المواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة تحرص على تخليد أسماء النماذج المشرفة التي ساهمت في العمل التنفيذي وخدمة المجتمع.

أشار محافظ الشرقية الي انه تضمن القرار تكليف الجهات المختصة بتنفيذ ما جاء به وإتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اللوحات الإرشادية بالإسم الجديد وفقاً للقواعد المنظمة.

الشرقية محافظ الشرقية ومدينة ديرب نجم مجلس مدينة ديرب نجم

