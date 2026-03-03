قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأردن.. إخلاء مؤقت لمبنى السفارة الأمريكية في عمّان بسبب تهديد أمني
عزومة رمضان.. محمد صلاح يستقبل لاعبي ليفربول في منزله
الأزهر: انتهاك سيادة الدول العربية يرفضه الخُلق والدين.. وندعو لوقف الحرب في المنطقة فورا
ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر ريال مدريد أمام خيتافي
جيش الاحتلال يعلن تدمير مركز الاتصالات والدعاية التابع للنظام الإيراني
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
استئناف دخول المساعدات الإنسانية| إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم إلى غزة.. اليوم
أفضل دعاء في جوف الليل لمغفرة الذنوب.. كلمات مستجابة خلال شهر رمضان
ميمي جمال تشعل أحداث الحلقة 13 من «هي كيميا».. وكمياء تطلب العودة لحجاج بعد الطلاق
بعد أنباء انسحاب إيران.. ما مصير مجموعة مصر في كأس العالم 2026؟
عطاء مخلص.. مجلس الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي
10 رابحين.. أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في مسابقة نورانيات قرآنية| فيديو
مرأة ومنوعات

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026: مقابلة عمل جديدة

الجوزاء
الجوزاء
حياة عبد العزيز

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 3 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026

حاول حل مشاكلك العاطفية، وابحث أيضاً عن فرص لإثبات جدارتك في العمل ستواجه بعض الصعوبات المالية البسيطة، لكن صحتك ستكون جيدة اليوم.
 

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

كونوا هادئين وصادقين في علاقتكم اليوم، يمكنكم مناقشة العلاقة العاطفية مع والديكم للحصول على موافقتهما. ستكون العلاقة العاطفية ممتعة اليوم، ولكن عليكم أيضًا مراعاة مشاعر ورغبات الحبيب. 

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

تجنب ممارسة الأنشطة المائية، خاصةً إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس، التزم بقواعد المرور أثناء القيادة.

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

سيجد العاملون في مجالات الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة المعمارية، وصناعة السيارات، والأوساط الأكاديمية فرصًا في الخارج. قد تضطر إلى ترك وظيفتك لحضور مقابلة عمل جديدة والحصول على عرض عمل. 

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

سيساعدك الرخاء على اتخاذ قرارات مالية حاسمة، تجنب النقاشات المالية داخل الأسرة، وستنجح بعض النساء في شراء منزل جديد اليوم. قد تتمكن أيضًا من تقديم مساعدة مالية لأحد إخوتك أو أصدقائك اليوم. 

الجوزاء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الجوزاء عاطفياً

