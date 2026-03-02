محافظ الوادي الجديد: إيقاف العمل بقراري حظر تقنين أملاك الدولة داخل الحيز العمراني

أصدرت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، قرارًا بإلغاء حظر تقنين أملاك الدولة الواقعة داخل الحيز العمراني لمدن المحافظة وكذلك المناطق المتاخمة للحيز؛ وذلك تماشيًا مع جهود الدولة في إنهاء ملفات التقنين، وتيسيرًا على المواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم، والحصول على عقود تقنين معتمدة.

وشدّدت المحافظ على إدارة أملاك الدولة والوحدات المحلية لمراكز المحافظة واللجان المختصة الالتزام بتطبيق أحكام القانون 168 لسنة 2025 الخاص ببعض قواعد تقنين أملاك الدولة الخاصة وذلك للتيسير على المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة داخل الحيز العمراني أو المتاخم للحيز قبل15/10/2023، وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة.

هذا وتهيب المحافظة بالسادة المواطنين سرعة التقدم بطلبات التقنين على المنصة الخاصة بالتقنين لإثبات حقهم المشروع في التقنين طبقًا للقانون 168 لسنة 2025 مع التشديد على سرعة العرض على اللجان المختصة وإصدار العقود في إطار المدد المحددة بالقانون.