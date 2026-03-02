قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي يرفض 4 اتفاقيات جديدة تخص قطار العاشر

النائب محمود سامي الإمام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي
النائب محمود سامي الإمام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي
فريدة محمد

طالب النائب رضا عبد السلام بوقف الاقتراض ،مشيرًا إلى وجود نظم أخرى للتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات النقل، مثل نظام حد أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

ودعا عبد السلام خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم لوضع معيار موضوعي لمنح الكلمة للنواب، فعقب رئيس المجلس المستشار هشام بدوي "نتحدث في هذا الموضوع لاحقًا".

وأوضح طريقة منح الكلمات "يعرض على رئاسة المجلس كشف بأسماء النواب الراغبين في التحدث وتاريخ تقديم الطلب وأخده بالترتيب كما يعرض"، مضيفًا "كلنا جايين نشتغل يا سعادة النائب".

من جانبه رفض النائب محمود سامي الإمام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي أربع اتفاقيات جديدة بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان. 

وقال الإمام إن الحزب دائمًا يكون في موضع حرج عندما تأتي هذه القروض، موضحًا "نوافق على المشروعات التي ترتبط بالطبقة المتوسطة مثل مترو الأنفاق"، لكنه أكد الاعتراض على مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي السريع والخفيف، وقال "لا نعرف جدواها".

ولفت إلى وجود مشكلات في الطرق الأساسية في المحافظات، وقال “معالي الوزير يعلم طريق الموت الواصل بين المنصورة والمطرية في الدقهلية، يحتاج مليار جنيه في حين أن المرحلة الثالثة للمشروع والرابعة نتكلم عن 30  مليار لأربع محطات يمروا بمدينة لا يسكنها أحد”

وتابع الإمام :"المرحلة الثانية مستفزة 6 مليار جنيه مصري حتى تصل للأوبرا، اللي رايح الأوبرا لن يركب المترو"، وطالب بلجنة تقصي حقائق لدراسة جدوى هذه المشروعات.

فيما رفض النائب عاط المغاوري الاقتراض وقال "نرفض حتى لو الفائدة صفر"، اعتبر أن التسهيلات والإجراءات التي تسهل الاستثمار الأجنبي لم تحقق الأهداف المرجوة منها لاستنزاف موارد البلاد في سداد الأقساط والفوائد.

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

