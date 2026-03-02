مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد حدة النزاع في الشرق الأوسط

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء تصاعد حدة النزاع في الشرق الأوسط، مما أثر ذلك على المدنيين، وتسبب في المزيد من النزوح في المنطقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن تأثير الوضع في الشرق الأوسط على النازحين.

وقالت المفوضية "إن العديد من الدول المتأثرة بهذا النزاع تستضيف ملايين اللاجئين والنازحين داخلياً، ومن شأن أي تفاقم للعنف أن يرهق جهود الاستجابة الإنسانية وقدراتها، وأن يضع أعباءً إضافية على عاتق المجتمعات المضيفة".

وجددت المفوضية الدعوة العاجلة للأمين العام للأمم المتحدة إلى الحوار وخفض التصعيد، وإلى احترام حقوق الإنسان، وحماية المدنيين، والالتزام الكامل بالقانون الدولي.