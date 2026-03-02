احذري الإلحاح.. نصائح المفتي لحياة زوجية مستقرة وسعيدة| فيديو

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن العدالة في حياة النبي ﷺ كانت أساسًا لكل تعاملاته، خاصة مع زوجاته، حيث أرسى مبدأ المساواة والإنصاف بينهن.

وأوضح المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن النبي ﷺ كان حريصًا على أن تكون العلاقة الزوجية قائمة على العدل والمساواة، مشيرًا إلى أن جبريل عليه السلام أمره بتطبيق هذا المبدأ حتى في التفاصيل الدقيقة مثل التعامل مع أهل البيت ودعاء الله لهم.

وأشار المفتي إلى أن الزوجة الصالحة عليها إدراك هذا المبدأ والعمل على تهدئة المواقف وحفظ العلاقة الزوجية، لأن الإلحاح الشديد أو تكرار الأسئلة بشكل مفرط قد يسبب مشكلات داخل البيوت.

وأضاف أن كثيرًا من النساء لم يتعلمن من تعامل النبي ﷺ مع زوجاته، حيث كان يقسم اهتمامه ونظرته وعدله بين جميع زوجاته، حتى أثناء السفر، لتكون العلاقة قائمة على الإنصاف الكامل دون محاباة.

ولفت المفتي إلى أن هذه العدالة ليست مجرد تصرف شخصي، بل قاعدة أخلاقية وقانونية ضمن الدستور الأخلاقي للبيت النبوي، وهي التي حافظت على تماسك الأسرة النبوية واستمرار العلاقة بين أفرادها، مؤكدًا أن التزام النبي ﷺ بالعدل يجعل المرء في مأمن من الظلم يوم القيامة ويظهر مدى حرصه على تطبيق شرع الله في الحياة اليومية.