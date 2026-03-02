وزير الخارجية العراقي يشدد على ضرورة تكثيف جهود وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار

شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم /الإثنين/، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار؛ بما يسهم في احتواء التصعيد وتهيئة الظروف لاستعادة الاستقرار.

وذكرت الخارجية العراقية - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "نائبُ رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، تلقى اتصالا هاتفيا من وزيرِ الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، جرى خلاله بحثُ تطورات الحرب وتداعياتها على المنطقة.

وأضاف البيان أن "الاتصال شهد تقييماً شاملاً للوضع الميداني والسياسي، حيث استعرض الوزيرُ البريطاني الموقفَ الجديد لبلاده"، لافتا إلى "السماحَ للقوات الأمريكية باستخدام بعض المرافق، مع العمل على تسهيل الإجراءات ذات الصلة".

وأشار حسين - وفقاً للبيان - إلى أن "العراق بات يتأثر - بشكل مباشر - بمجريات الحرب"، محذراً من أن "استمرار الحرب من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار وخلق حالة من الفوضى في المنطقة"، متسائلاً "عن الأهداف المرجوة من إطالة أمد الصراع في ظل ما يخلّفه من خسائر وتداعيات إنسانية وأمنية".