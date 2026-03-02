قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

تأييدا للجمهورية الإسلامية الحكومة الإيرانية تدعو الشعب للنزول اليوم في شوارع طهران

إيران
إيران
فرناس حفظي

دعت الحكومة الإيرانية المواطنين إلى النزول إلى شوارع العاصمة طهران، للمشاركة في تظاهرات تأييد للجمهورية الإسلامية، وذلك في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد.


وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن الدعوة تأتي للتأكيد على وحدة الصف الداخلي ودعم مؤسسات الدولة، دون صدور تفاصيل إضافية بشأن مدة أو أماكن التجمعات المحددة.

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي، اليوم /الاثنين ، "إن الضربات ضمن عملية "الوعد الصادق 4" تمثل فقط الخطوات الأولى في تأديب أعداء إيران".

وأضاف عزيزي - بحسب ما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء - أن "الشعب الإيراني رغم الحزن العميق لفقدانه أحبائه، يستمد قوته من الروح العالية للمجتمع وإيمانه الراسخ، ويجعل أداء الواجب الوطني أولوية قبل أي مراسم عزاء".

وأشاد بالقوات المسلحة الإيرانية، مؤكداً أنها منذ اللحظات الأولى للهجمات الإسرائيلية أظهرت شجاعة كبيرة، وأن الأخبار المتداولة اليوم تؤكد استمرارها في المواجهة وتنفيذ عمليات التأديب اللازمة.

ولفت إلى أن تسمية العملية ب"«الوعد الصادق" تعكس التزام إيران بوعودها، مشيراً إلى أن استهداف قواعد أميركية في دول المنطقة يأتي تنفيذاً للوعود السابقة برد مدوٍ على أي تجاوزات من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.

وأختتم رئيس لجنة الأمن القومي تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الهجمات تمثل المراحل الأولية فقط للتأديب ، مشددا على التزام القوات المسلحة وجميع عناصر الأمن في إيران بالتصدي للهجمات المعادية والحفاظ على أمن البلا.

الحكومة الإيرانية طهران التطورات المتسارعة إيران إسرائيل

