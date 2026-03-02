محافظ الوادي الجديد تتفقد مزرعة نخيل وإنتاج حيوانى على مساحة 228 فدانًا ببلاط

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أحد مشروعات انتاج النخيل والمحاصيل المتنوعة شمال مركز بلاط، وذلك في إطار متابعة مبادرة توفيق أوضاع مشروعات النخيل التي تنفذها المحافظة، يرافقها الأستاذ حامد عبدالله رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ، وعددا من القيادات التنفيذية والمعنيين.

واطّلعت المحافظ على الموقف التنفيذي للمشروع المقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو ٢٢٨ فدانًا بالاعتماد على الطاقة الشمسية، حيث تم استصلاح وزراعة ما يقارب 160 فدانًا بعدد يتجاوز 11 ألف فسيلة نخيل، فضلاً عن التوسع في الزراعات غير التقليدية ومن بينها محصول السمسم بما يرفع من القيمة المضافة للمشروع.

واستعرضت مجدى خلال جولتها مكونات النشاط المكمل في مجال الإنتاج الحيواني، الذي يضم قرابة ألف رأس من الأغنام والماعز، إلى جانب نحو 70 رأسًا من الماشية، مشيدةً بما تحقق من معدلات إنجاز، ومؤكدةً أهمية الاستمرار في رفع كفاءة التشغيل وصيانة الآبار وشبكات الري الحديث، مع الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية المنظمة لمبادرة توفيق الأوضاع، بما يضمن استدامة الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي لخدمة المستفيدين.