القيادة المركزية الأمريكية: لا وجود للسفن الإيرانية في خليج عمان
البرازيل تعلن مواجهة منتخب مصر وديا 6 يونيو
كل الخيارات مطروحة.. جيش الاحتلال يلمح إلى اجتياح بري للبنان
بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال بسبب برنامج ليفل الوحش
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تستخدم قريبا قدرات جديدة في الحرب
«سلامتك تهمنا».. حملة للحد من المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية | صور
أعرف إجابة أمير مرتضى منصور على سؤال ماذا تفعل لو أصبحت رئيسا للنادي الأهلي؟
برلماني: تحذيرات الرئيس السيسي من اتساع الصراع بالمنطقة تعكس إدراكا دقيقًا لمخاطر المرحلة
طهران تحت النيران.. سلاح الجو الإسرائيلي يقصف الاستخبارات الإيرانية وفيلق القدس
هجوم على ميناء جاسك جنوب إيران واندلاع النيران في 100 قارب صيد
إيران خاطب الأمم المتحدة ووزراء خارجية العالم بشأن "جرائم الحرب" الأمريكية والإسرائيلية
الجيش الكويتي يعلن استشهاد رقيب في القوات البحرية بسبب الضربات الإيرانية
أخبار العالم

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات مستهل أيام الأسبوع على أداء سلبي
أ ش أ

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم /الإثنين/، بأداء سلبي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 4,21%، ليستقر بذلك عند 17.377 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تراجعا بنسبة 5,1 % إلى 1.309,34 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 3,42 % إلى 1.189,06 نقطة.

من جهته، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انكماشا بنسبة 3,84 % إلى 1.798,61 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على خسارة بنسبة 3,87 % إلى 15.996,04 نقطة، وبنسبة 3,94 % إلى 14 825,62 نقطة، على التوالي.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 1,15 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم)، أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت أزيد من 976,6 مليار درهم.

بورصة الدار البيضاء مؤشرها الرئيسي “مازي” سجل مؤشر “MASI20″ تصنيف ESG

