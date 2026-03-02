بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات مستهل أيام الأسبوع على أداء سلبي

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم /الإثنين/، بأداء سلبي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 4,21%، ليستقر بذلك عند 17.377 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تراجعا بنسبة 5,1 % إلى 1.309,34 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 3,42 % إلى 1.189,06 نقطة.

من جهته، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انكماشا بنسبة 3,84 % إلى 1.798,61 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على خسارة بنسبة 3,87 % إلى 15.996,04 نقطة، وبنسبة 3,94 % إلى 14 825,62 نقطة، على التوالي.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 1,15 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم)، أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت أزيد من 976,6 مليار درهم.