أمير مرتضى منصور: مجلس حسين لبيب هد كل اللي عملناه في الزمالك

أكد أمير مرتضى منصور، أنه كان يستحيل حدوث فكرة أن يجمع عضو مجلس إدارة في عهد مرتضى منصور بين العضوية وعمله في قناة أو الظهور الإعلامي المتكرر كما يحدث خلال الفترة الحالية في عهد مجلس حسين لبيب.

وأوضح أن المستشار مرتضى كان يحرص على توضيح المسئوليات وابعاد أي عضو عن أي تضارب في المصالح.

وشدد أمير مرتضى منصور، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، الذي يُذاع يوميًا في رمضان على شاشة النهار، على أن المستشار مرتضى لو كان موجودًا الآن، لم يكن ليسمح لأي عضو بمجلس الإدارة بالظهور في التلفزيون أو تقديم مداخلة دون الحصول على إذن مسبق من رئيس النادي ومن مجلس الإدارة، مشددًا على أن الإذن يُمنح فقط إذا كان العضو يتحدث بصفته عضو مجلس الإدارة، وليس كموظف في قناة إعلامية متعاقد معها.

وأشار أمير مرتضى منصور إلى أنه لو وُجدت مثل هذه الحالة، فإن المستشار كان سيُخيره بين الاستمرار في عمله بالقناة أو الاستقالة من المجلس، مؤكدًا أنه لا يوجد حل وسط، وأن هذا النهج يعكس وضوح الدور والمسؤولية داخل مجلس مرتضى منصور.

وأوضح أمير مرتضى منصور أن ما يحدث في مجلس حسين لبيب يعود لغياب مجلس متماسك، حيث يقوم أي شخص بالانفراد بالقرارات والعمل في أي مجال متاح له، وهو ما يوضح الفرق الكبير بين إدارة مرتضى منصور ومجلس حسين لبيب، مهاجمًا مجلس إدارة حسين لبيب، قائلًا: «المجلس هدّوا كل اللي عملناه».