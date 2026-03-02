رئيس الأركان الكويتي: جاهزون للتعامل مع مختلف الأحداث

أ ش أ

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان ووكيل الحرس الكويتي الفريق الركن حمد البرجس، اليوم الإثنين جاهزية قوات الجيش الكويتي والحرس الوطني العالية للتعامل مع مختلف الأحداث وذلك في إطار العمل المشترك وتوحيد الجهود وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات العسكرية.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي بالحرس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية- أن ذلك جاء في تصريح مشترك للفريق الشريعان والفريق البرجس عقب زيارة أجراها رئيس الأركان العامة للجيش للحرس الوطني وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين الجانبين.

وأكد الجانبان وفق البيان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز منظومة العمل الأمني والعسكري المشترك لحفظ أمن واستقرار البلاد.

وفي السياق، نعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، الرقيب وليد مجيد سليمان والرقيب عبدالعزيز عبدالمحسن داخل ناصر منتسبيْ القوة البحرية، واللذين استُشهدا أثناء أداء واجبهما في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة.

وذكرت رئاسة الأركان الكويتية، وفقًا للوكالة الكويتية، أن الشهيدين ارتقيا خلال تأديتهما لواجبهما العسكري.