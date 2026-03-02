برلماني: الحرب الحالية ترفع أسعار النفط والدولار لمستويات قياسية

أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن التصعيد العسكري الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران يمثل نقطة تحول خطيرة في مسار الاستقرار الإقليمي، بما يحمله من تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمي، لاسيما في أسواق الطاقة والعملات والمعادن النفيسة وأن أي مواجهة عسكرية واسعة في منطقة الخليج العربي، التي تمثل شريانا حيويا لإمدادات النفط العالمية، من شأنها أن ترفع منسوب المخاطر الجيوسياسية وتدفع الأسواق إلى موجة من التقلبات الحادة.

وأشار السبكي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن أولى التداعيات تمثلت في ارتفاع أسعار النفط نتيجة المخاوف من تعطل سلاسل الإمداد أو تهديد الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، وهو ما انعكس بدوره على معدلات التضخم عالميا، بما يزيد من كلفة الإنتاج والنقل، ويضغط على الاقتصادات المستوردة للطاقة مشيرا إلى أن أي صعود حاد في أسعار البترول ستكون له انعكاسات ممتدة على أسعار السلع والخدمات، بما يفاقم التحديات الاقتصادية في العديد من الدول النامية.

وفيما يتعلق بالدولار الأمريكي، أوضح عضو مجلس النواب أن العملة الأمريكية غالبا ما تستفيد مرحليا من أجواء التوتر باعتبارها ملاذا آمنا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمتها أمام سلة العملات الرئيسية، إلا أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يخلق ضغوطا مركبة على الاقتصاد الأمريكي ذاته، خاصة إذا ترافق مع زيادة في الإنفاق العسكري أو اضطرابات في أسواق المال.

وأشار السبكي إلي أن المعدن الأصفر يشهد عادة موجات صعود قوية في أوقات الأزمات، مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة للتحوط من المخاطر، متوقعا أن يؤدي استمرار التصعيد إلى زيادة الطلب العالمي على الذهب، بما يدفع أسعاره إلى مستويات قياسية جديدة.

وشدد الدكتور أحمد السبكي على أن المشهد الراهن يفرض على المجتمع الدولي تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف ومنع انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع، مؤكدا أن استقرار الشرق الأوسط ليس شأنا إقليميا فحسب، بل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي بأسره.