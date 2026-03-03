هولندا تعلن وديتي الجزائر واليابان استعدادا لمونديال 2026

كشف الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن برنامج المباريات الودية للمنتخب الأول استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026، حيث يواجه نظيره الجزائري في مدينة روتردام، في بروفة أخيرة قبل السفر إلى الولايات المتحدة لخوض غمار البطولة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الهولندي مواجهة تحضيرية أخرى أمام اليابان يوم 14 يونيو في مدينة دالاس، وذلك قبل انطلاق منافسات المجموعة السادسة من المونديال.

قرعة المونديال تحدد مسار المنتخبين

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب الجزائري في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والنمسا والأردن، بينما تضم مجموعة هولندا منتخب تونس، في مواجهة مرتقبة تجمع المنتخبين يوم 25 يونيو في كانساس سيتي.

برنامج إعداد مكثف قبل البطولة

ويستكمل المنتخب الهولندي استعداداته بسلسلة من المباريات الودية خلال الشهر الجاري، إذ يلتقي مع النرويج في أمستردام، ثم يواجه الإكوادور في آيندهوفن، ضمن خطة فنية تهدف إلى الوصول لأعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق الحدث العالمي.