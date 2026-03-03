قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة حادة في أسعار الرحلات بين آسيا وأوروبا بعد إغلاق مراكز الطيران الخليجية
موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 13 رمضان 2026 في جميع محافظات مصر
كندا.. سفارة جديدة تغلق أبوابها في السعودية
الخارجية الأمريكية تأمر بإجلاء موظفيها من 3 دول إضافية
ترامب: ردنا على مهاجمة سفارتنا في الرياض سيتضح "قريبا"
بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت
سماع دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وشيراز الإيرانيتين
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية "محصنة"
قطر: التصدي لطائرتين مقاتلتين و98 صاروخا باليستيا منذ بدء الهجمات الإيرانية
الهجوم بمسيرات على أحد أكبر مشروعات تخزين النفط الخام في الشرق الأوسط
عضو في مجلس الخبراء : اختيار المرشد الإيراني الجديد لن يستغرق وقتاً
هل كثرة المضمضة في نهار رمضان تفسد الصيام؟.. مجدي عاشور يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من سباق الصدارة إلى مطاردة النقاط.. كيف قلبت عقدة الإثنين موازين المنافسة على لقب الدوري الإسباني

ريال مدريد مع خيتافي
ريال مدريد مع خيتافي

في ليلة لم تكن عادية على الإطلاق في العاصمة الإسبانية تحولت سهرة الإثنين إلى صفعة مدوية لجماهير ريال مدريد بعدما خسر الفريق الملكي أمام جاره خيتافي بهدف دون رد في ختام الجولة 26 من الدوري الإسباني موسم 2025-2026 ليواصل نزيف النقاط ويشعل سباق اللقب مبكرًا.

الهزيمة لم تكن مجرد تعثر عابر بل جاءت لتكشف عن اهتزاز واضح في شخصية الفريق خاصة أنها الثانية على التوالي بعد السقوط أمام أوساسونا في الجولة الماضية ما سمح لبرشلونة بتوسيع الفارق إلى أربع نقاط في الصدارة.

ضربة ساتريانو هدف قلب المعادلة

وسط حضور جماهيري تجاوز 65 ألف متفرج في ملعب سانتياجو برنابيو باغت الأوروجواياني مارتن ساتريانو دفاعات ريال مدريد بتسديدة متقنة في الدقيقة 39 هدف لم يكن عاديًا على مستوى النتيجة أو التوقيت بل لأنه جاء من خارج منطقة الجزاء للمرة الأولى في مسيرة اللاعب الاحترافية.

المفارقة أن أول أهدافه بهذه الطريقة جاء أمام واحد من أكبر أندية العالم وعلى أحد أصعب الملاعب الأوروبية ليكتب اسمه في ليلة تاريخية لخيتافي ويضع بصمته على واحدة من أبرز مفاجآت الموسم.

عقدة الإثنين تطارد الملكي

الأرقام لا ترحم وريال مدريد لم يعد يبتسم في مباريات الإثنين وأعادت الخسارة أمام خيتافي إلى الأذهان سقوطه أمام رايو فايكانو عام 2022 ليصبح الفريق قد خسر آخر مباراتين خاضهما يوم الإثنين في الليجا وكلتاهما أمام منافس مدريدي.

صدفة قد تبدو غريبة لكنها تعكس حالة ذهنية مضطربة يعيشها الفريق في محطات معينة من الموسم خاصة عندما يكون مطالبًا برد فعل قوي.

أول انتصار تاريخي لبوردالاس

دخل المدرب بيبي بوردالاس المباراة وهو يحمل سجلًا سلبيًا أمام ريال مدريد لكنه غادر البرنابيو بابتسامة تاريخية محققًا أول فوز له على الملكي في مسيرته التدريبية.

ولعب خيتافي بانضباط تكتيكي واضح أغلق المساحات وراهن على المرتدات مستغلًا البطء النسبي في التحولات الدفاعية للريال ليحصد ثلاث نقاط قد تكون الأهم له هذا الموسم.

أربيلوا بداية مقلقة 

على الجانب الآخر لم تكن الليلة رحيمة بالمدرب ألفارو أربيلوا الذي سجل رقمًا سلبيًا غير مسبوق في تاريخ النادي الحديث بعدما أصبح أول مدرب يخسر أربع مباريات من أول 12 مواجهة له مع الفريق.

الرقم لا يعني نهاية مبكرة للمشروع لكنه يفتح باب التساؤلات حول قدرة المدرب الشاب على إدارة الضغوط في فريق بحجم ريال مدريد خاصة في ظل منافسة شرسة على كل البطولات.

غضب مدريدي وهتافات ضد بيريز

المدرجات لم تلتزم الصمت هذه المرة والتقطت كاميرات الصحافة هتافات مناهضة لرئيس النادي فلورنتينو بيريز تطالبه بالاستقالة في مشهد يعكس حالة احتقان متصاعدة بين الجماهير والإدارة.

الغضب لم يعد مرتبطًا بنتيجة مباراة واحدة بل بتراكمات فنية وإدارية يراها قطاع من المشجعين سببًا في تراجع الأداء وفقدان الهيبة داخل البرنابيو.

غيابات تضاعف القلق قبل رحلة فيجو

الأزمة لا تتوقف عند حدود الهزيمة وسيفقد الفريق ثلاثة لاعبين في الجولة المقبلة أمام سيلتا فيجو بسبب الإيقاف وهم هويسين وكاريراس لتراكم البطاقات إضافة إلى ماستانتونو الذي نال بطاقة حمراء في لقاء خيتافي.

غيابات مؤثرة قد تعقد مهمة الفريق في مباراة لا تحتمل نزيفًا جديدًا خاصة مع اتساع الفارق عن برشلونة في جدول الترتيب.

هل بدأ المنعطف الحاسم في سباق الليجا

الخسارة أمام خيتافي ليست مجرد ثلاث نقاط ضائعة بل قد تكون نقطة تحول في سباق الدوري وبات ريال مدريد الذي كان يضغط على المتصدر مطالبًا الآن باستعادة توازنه سريعًا قبل أن يتحول التعثر إلى أزمة ثقة شاملة.

ريال مدريد خيتافي الدوري الإسباني أوساسونا سانتياجو برنابيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

برئاسة مصر.. مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس يناقش برنامج تسريع التحول الرقمي

أسعار الدولار اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

سعر الريال السعودي

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

بالصور

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

جفاف العين فى رمضان.. 3 أعراض لا تغفلها

جفاف العين فى رمضان
جفاف العين فى رمضان
جفاف العين فى رمضان

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟ مفاجآت علمية قد لا تعرفها

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟
ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟
ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟.. طبيب يكشف الحقيقة

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة
هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة
هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد