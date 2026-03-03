من سباق الصدارة إلى مطاردة النقاط.. كيف قلبت عقدة الإثنين موازين المنافسة على لقب الدوري الإسباني

في ليلة لم تكن عادية على الإطلاق في العاصمة الإسبانية تحولت سهرة الإثنين إلى صفعة مدوية لجماهير ريال مدريد بعدما خسر الفريق الملكي أمام جاره خيتافي بهدف دون رد في ختام الجولة 26 من الدوري الإسباني موسم 2025-2026 ليواصل نزيف النقاط ويشعل سباق اللقب مبكرًا.

الهزيمة لم تكن مجرد تعثر عابر بل جاءت لتكشف عن اهتزاز واضح في شخصية الفريق خاصة أنها الثانية على التوالي بعد السقوط أمام أوساسونا في الجولة الماضية ما سمح لبرشلونة بتوسيع الفارق إلى أربع نقاط في الصدارة.

ضربة ساتريانو هدف قلب المعادلة

وسط حضور جماهيري تجاوز 65 ألف متفرج في ملعب سانتياجو برنابيو باغت الأوروجواياني مارتن ساتريانو دفاعات ريال مدريد بتسديدة متقنة في الدقيقة 39 هدف لم يكن عاديًا على مستوى النتيجة أو التوقيت بل لأنه جاء من خارج منطقة الجزاء للمرة الأولى في مسيرة اللاعب الاحترافية.

المفارقة أن أول أهدافه بهذه الطريقة جاء أمام واحد من أكبر أندية العالم وعلى أحد أصعب الملاعب الأوروبية ليكتب اسمه في ليلة تاريخية لخيتافي ويضع بصمته على واحدة من أبرز مفاجآت الموسم.

عقدة الإثنين تطارد الملكي

الأرقام لا ترحم وريال مدريد لم يعد يبتسم في مباريات الإثنين وأعادت الخسارة أمام خيتافي إلى الأذهان سقوطه أمام رايو فايكانو عام 2022 ليصبح الفريق قد خسر آخر مباراتين خاضهما يوم الإثنين في الليجا وكلتاهما أمام منافس مدريدي.

صدفة قد تبدو غريبة لكنها تعكس حالة ذهنية مضطربة يعيشها الفريق في محطات معينة من الموسم خاصة عندما يكون مطالبًا برد فعل قوي.

أول انتصار تاريخي لبوردالاس

دخل المدرب بيبي بوردالاس المباراة وهو يحمل سجلًا سلبيًا أمام ريال مدريد لكنه غادر البرنابيو بابتسامة تاريخية محققًا أول فوز له على الملكي في مسيرته التدريبية.

ولعب خيتافي بانضباط تكتيكي واضح أغلق المساحات وراهن على المرتدات مستغلًا البطء النسبي في التحولات الدفاعية للريال ليحصد ثلاث نقاط قد تكون الأهم له هذا الموسم.

أربيلوا بداية مقلقة

على الجانب الآخر لم تكن الليلة رحيمة بالمدرب ألفارو أربيلوا الذي سجل رقمًا سلبيًا غير مسبوق في تاريخ النادي الحديث بعدما أصبح أول مدرب يخسر أربع مباريات من أول 12 مواجهة له مع الفريق.

الرقم لا يعني نهاية مبكرة للمشروع لكنه يفتح باب التساؤلات حول قدرة المدرب الشاب على إدارة الضغوط في فريق بحجم ريال مدريد خاصة في ظل منافسة شرسة على كل البطولات.

غضب مدريدي وهتافات ضد بيريز

المدرجات لم تلتزم الصمت هذه المرة والتقطت كاميرات الصحافة هتافات مناهضة لرئيس النادي فلورنتينو بيريز تطالبه بالاستقالة في مشهد يعكس حالة احتقان متصاعدة بين الجماهير والإدارة.

الغضب لم يعد مرتبطًا بنتيجة مباراة واحدة بل بتراكمات فنية وإدارية يراها قطاع من المشجعين سببًا في تراجع الأداء وفقدان الهيبة داخل البرنابيو.

غيابات تضاعف القلق قبل رحلة فيجو

الأزمة لا تتوقف عند حدود الهزيمة وسيفقد الفريق ثلاثة لاعبين في الجولة المقبلة أمام سيلتا فيجو بسبب الإيقاف وهم هويسين وكاريراس لتراكم البطاقات إضافة إلى ماستانتونو الذي نال بطاقة حمراء في لقاء خيتافي.

غيابات مؤثرة قد تعقد مهمة الفريق في مباراة لا تحتمل نزيفًا جديدًا خاصة مع اتساع الفارق عن برشلونة في جدول الترتيب.

هل بدأ المنعطف الحاسم في سباق الليجا

الخسارة أمام خيتافي ليست مجرد ثلاث نقاط ضائعة بل قد تكون نقطة تحول في سباق الدوري وبات ريال مدريد الذي كان يضغط على المتصدر مطالبًا الآن باستعادة توازنه سريعًا قبل أن يتحول التعثر إلى أزمة ثقة شاملة.