متابعة مكثفة لمشروع الصرف الصحي المتكامل لخدمة 10 قرى بإسنا والطود

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر اجتماعًا موسعًا، برئاسة اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لمتابعة آخر تطورات مشروع الصرف الصحي المتكامل الممول من البنك الأفريقي للتنمية، وذلك بحضور مسؤولي واستشاري المشروع ووحدة إدارة المشروع بالشركة، إلى جانب ممثلي الوزارة.

شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الحالي ونسب الإنجاز على أرض الواقع، مع مراجعة الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، والتأكيد على إزالة أي عقبات قد تعطل التنفيذ، لضمان تسليم المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

يأتي المشروع ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية، ويخدم 10 قرى، منها 8 قرى بمركز إسنا هي كيمان المطاعنة وأصفون وطفنيس والغريرة والشغب والدبابية والمعلا وتوماس 3، بالإضافة إلى قريتي العديسات بحري والعديسات قبلي بمركز الطود.

ويستهدف المشروع خدمة نحو 250 ألف نسمة، بما يعزز مستوى خدمات الصرف الصحي ويحسن البيئة والصحة العامة، في إطار جهود الدولة لدعم خطط التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر.