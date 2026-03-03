في أجواء رمضانية حافلة بالحماس.. «الجبهة الوطنية» تختتم دورتها الكروية بشرم الشيخ

اختتم حزب الجبهة الوطنية فعاليات دورته الرمضانية لكرة القدم بمدينة شرم الشيخ، في أجواء احتفالية مميزة عكست روح المنافسة الشريفة والتلاحم بين الشباب، وذلك برعاية أمانة الشباب والرياضة بالحزب، وسط حضور جماهيري لافت ومشاركة قيادات الحزب بمحافظة جنوب سيناء.

وشهد الحفل الختامي حضور الشيخ حسن سالم، أمين عام الحزب بالمحافظة، وأحمد الكفراوي، أمين التنظيم، وأسامة بريك، أمين مدينة شرم الشيخ، وبلال محمد، أمين تنظيم المدينة، إلى جانب عدد من أمناء الأمانات النوعية، الذين حرصوا على مشاركة الفرق فرحتهم وتتويج الفائزين، تأكيدًا لدعم الحزب المتواصل للأنشطة الرياضية والشبابية.

وأسفرت المباريات النهائية عن تتويج فريق «أحمد رفعت» بلقب فئة فوق 17 عامًا، فيما حصد فريق «الأصدقاء» المركز الأول في فئة تحت 16 عامًا، بينما تُوّج فريق «مانشستر» بلقب دوري الفتيات، بعد مواجهات قوية اتسمت بالحماس والندية حتى اللحظات الأخيرة، عكست المستوى الفني المتميز للفرق المشاركة.

كما جرى تكريم أبرز العناصر المتألقة في البطولة؛ إذ نال جائزة أفضل لاعب ولاعبة كل من عبد الله محمد كامل، وياسين صبحي، ونوران صلاح عيد، فيما حصل على لقب هداف الدورة كل من فتحي رضا فتحي، وبيجاد عماد فكري، ومريم محمد رجب، بينما ذهبت جائزة أفضل حارس مرمى إلى أحمد مصطفى أحمد، ومالك ماجد مصطفى، وسلمى حسن يسري، تقديرًا لأدائهم اللافت طوال منافسات البطولة.

وأكدت قيادات الحزب أن الدورة تمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب الرياضية، وتعزيز قيم التعاون والانتماء بين شباب شرم الشيخ، بما يعكس الدور المجتمعي لحزب الجبهة الوطنية في دعم الحركة الرياضية وإحياء الفعاليات الشبابية خلال شهر رمضان المبارك.