برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 : فرص شراء أو بيع

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من الأبراج في الحب والزواج، أبرزها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور اليوم

تجنّب الخلافات في العلاقة. احرص على تلبية توقعات الإدارة تمتّع بصحة جيدة، وأحسن إدارة أمورك المالية.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

عرّف شريكك على العائلة، فقد يُوافق كبار السن في المنزل على اختيارك. قرارك بشأن المستقبل سيُسعد العائلة ستتلقى الفتيات العازبات اللواتي يحضرن مناسبة أو تجمعًا عائليًا عرض زواج عليك أيضًا الحذر من السماح لأي طرف ثالث بالتدخل في علاقتكما...

توقعات برج الثور صحيًا

احصل على قسط كافٍ من الراحة وقلل من استخدام الهاتف لفترات طويلة قبل النوم. جرب تمارين التنفس البسيطة إذا شعرت بالتوتر، شارك مشاعرك مع صديق مقرب أو أحد أفراد عائلتك لتشعر بالهدوء.

توقعات برج الثور مهنيًا

سيكون عملك أكثر أمانًا اليوم، ولن تنشأ أي مشاكل خطيرة في مكان العمل مع ذلك، قد يتآمر عليك بعض الزملاء غير الراضين عن مكانتك، لكنك ستنجو من ذلك.

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

أنت محظوظٌ بامتلاكك ثروة جيدة اليوم ستعود جميع استثماراتك السابقة بالنفع عليك قد تتمكن أيضًا من تسوية بعض الأمور المالية مع الأصدقاء أو أفراد العائلة، كما ستتاح لك فرص شراء أو بيع العقارات.