ترامب : لا خطط لإخلاء السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط
هرفع عليكم الإيجار يا تورّونا عرض كتافكم | قرار عاجل في جريمة ابتزاز بباب الشعرية
الخارجية الأردنية تدعو مواطنيها بالخارج لتوخي الحذر
لبنان : الجيش الإسرائيلي يستهدف المبنيين المهددين فى العباسية والبرج الشمالي
كرة الأهلي النسائية| «فريق 2007» يفوز على رع ويتأهل لنهائي بطولة الجمهورية
مستشار النمسا : الأمن وإمدادات الطاقة والاستقرار الاقتصادي لم يعد من المسلمات
اجتماع وزاري رسمي بشأن دراسة الإصلاحات الضريبية الجديدة بمبادرة التسهيلات
حذف ومفاجآت بين النني وزوجته الثانية .. هل حصل طلاق؟
أشرف زكي: اعتذار أحمد ماهر أنهى الأزمة مع رامز جلال
انفجارات عنيفة تهز حيفا وتل أبيب
الآلاف يحتشدون لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر | شاهد
عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مهند حسني: انتظروا مفاجآت كابتن رامي في روج أسود

أحمد البهى

حصد الفنان مهند حسني تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد تجسيده شخصية “كابتن رامي” ضمن أحداث مسلسل روج أسود، حيث لاقت الشخصية إشادات ملحوظة من الجمهور عقب تداول مقاطع من مشاهده مع رانيا يوسف، والتي شهدت لحظات مغازلة أربكت حسابات المدرب الشاب.

وأعرب عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم بأداء مهند الهادئ والمتزن، معتبرين أن الشخصية تعكس نموذجًا واقعيًا من المجتمع، فيما رأى آخرون أن خطه الدرامي يفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول مصير “رامي”: هل سيكون العوض الحقيقي لـ“شيرويت”؟ أم أن العلاقة ستكون بداية لصراع جديد يقلب مسار الأحداث؟

وفي تصريحات خاصة، كشف مهند أن التحضير لشخصية “كابتن رامي” استغرق وقتًا وجهدًا مكثفًا، مؤكدًا أنه ركز على دراسة طريقة التفكير وأسلوب الحديث كلغة مدرب لياقة يتعامل مع السيدات. أضاف أنه سعى لتقديم رؤية مختلفة تؤكد أن فارق العمر لا يشكل عائقًا أمام المشاعر، بل قد يكون بداية لقصة حب ناضجة ومختلفة.

وأشار مهند إلى أن الحلقات المقبلة ستشهد تصاعدًا ملحوظًا في مسار الشخصية، موضحًا أن “رامي” يحمل مفاجآت لم تُكشف بعد، وستضعه أمام اختبارات حاسمة على المستويين العاطفي والمهني.

وعن تعاونه مع رانيا يوسف، أعرب مهند عن سعادته بالتجربة، مؤكدًا أن حالة التفاهم بينهما أمام الكاميرا انعكست على طبيعة المشاهد المشتركة، التي خرجت بصورة تلقائية وعفوية لاقت استحسان الجمهور.

ويجسد مهند حسني في العمل شخصية مدرب لياقة بدنية طموح يسعى لإثبات نفسه مهنيًا، قبل أن يشهد مسار حياته تحولًا غير متوقع بعد تقاربه من “شيرويت”، في علاقة تبدأ بإطار عملي منضبط، ثم تتطور تدريجيًا إلى مشاعر متشابكة تضعه أمام اختبار صعب بين التزامه المهني وانجرافه العاطفي.

يُذكر أن مسلسل “روج أسود” ينتمي إلى فئة الدراما الاجتماعية المستوحاة من قصص واقعية، حيث تنطلق أحداثه من داخل أروقة محكمة الأسرة، مسلطًا الضوء على قضايا إنسانية واجتماعية شائكة تمس شرائح متعددة من المجتمع. ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم رانيا يوسف، داليا مصطفى، فرح الزاهد، لقاء الخميسي، مي سليم، مهند حسني، وغادة طلعت، وهو من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

