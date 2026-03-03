الجارحي : نقلنا لرئيس الحكومة مشاكل وتطلعات المواطنين

التقى النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيي الصغر بمجلس النواب، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش اجتماع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان.

وخلال اللقاء تم الاطلاع على خريطة التحديات الوطنية والمخاطر الإقليمية والدولية الراهنة، حيث نقل الجارحي إلى رئيس الحكومة مشاكل وتطلعات المواطنين.

كما استعرض معه ملف المشروعات المتوسطة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، وقدم مقترحات التطوير والدعم لتعزيز قدرات الشباب والمشروعات الصغيرة.

وأكد الجارحي أن اللقاء جاء في إطار التعاون والتقدير المتبادل بين البرلمان والحكومة، سعياً لتحقيق الإنجاز والعمل على رؤية الجمهورية الجديدة التي نطمح لها.