صحة مطروح : حل مشكلة نقص الأطباء بالتعاون مع الأزهر

أعلن الدكتور أحمد رفعت عبد القادر، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح،انه يتم العمل على توفير التخصصات الطبية النادرة لخدمة أهالى وزائرى محافظة مطروح.

واوضح انه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة الازهر يقضي بتوفير القوي البشرية من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر "طبيب مقيم - دبلوم -ماجستير - زمالة - دكتوراة " طبقا لاحتياجات المستشفيات بمطروح.

واشار ان توفير الاطباء يأتى طبقا لاحتياجات المستشفيات بمطروح وذلك في جميع التخصصات الطبية من أجل تحقيق التقدم المهني ودعم التعليم الطبي المستمر للأطباء والعاملين في القطاع الصحي في محافظة مطروح.

وأضاف أنه تم الاتفاق بتنظيم زيارات عمل لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر؛ دعمًا للخدمات الطبية في المحافظة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك؛ بهدف تحسين أداء الخدمات الصحية والاستفادة المثلي من الإمكانات الطبية.