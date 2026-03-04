هل تتأثر احتياجات مصر البترولية بسبب التوترات الإقليمية .. وزير سابق يجيب

كشف الدكتور أسامة كمال، وزير البترول السابق، أن ما يحدث في المنطقة له تأثير كبير على استخدام الطاقة في العالم، حيث إن أسواق النفط تتفاعل بسرعة مع أي توترات عسكرية في مناطق الإنتاج.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أن ما يجري في المنطقة سوف يتأثر به العالم كله، حيث ارتفعت أسعار الغاز والبترول.



وأكد الدكتور أسامة كمال، وزير البترول السابق، أن مصر تستورد كميات لا بأس بها من البوتجاز والمشتقات البترولية بنسب تصل إلى 35 % من استهلاكنا.

ولفت إلى أن المنتجات البترولية السائلة لا توجد فيها أزمة ونعتمد على الاستيراد من المملكة العربية السعودية، موضحًا أن أمريكا نجحت في تأمين احتياجاتها النفطية من فنزويلا.

واختتم الدكتور أسامة كمال، وزير البترول السابق، أن وزارة البترول أوقفت تصدير 50 مليار قدم غاز، مشيرًا إلى أن استهلاك الغاز في مصر يقل في الشتاء ويزداد صيفًا.