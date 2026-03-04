احذر.. قلة النوم تسبب زيادة الوزن بهذه الطريقة

لا يدرك الكثيرون أن خيارات نمط الحياة لها تأثير أكبر على الوزن مما يعتقدون.

فالتوتر والنوم والوقت الذي يقضيه الشخص أمام الشاشات كلها عوامل تتضافر لتؤثر على شهيته ومستوى نشاطه وعملية الأيض لديه

ترتفع مستويات الكورتيزول عند التعرض لضغط نفسي كبير، مما يزيد من الشعور بالجوع ويؤدي إلى تخزين الدهون، خاصةً حول الخصر.

قلة النوم وعلاقتها بالسمنة

كما أن قلة النوم تُغير الهرمونات المسؤولة عن الجوع، مما قد يدفعك إلى الإفراط في تناول الطعام.

كذلك، فإن قضاء وقت طويل أمام الشاشة قد يُقلل من نشاطك ويُخلّ بنظام نومك، هذه العادات مجتمعة تُسهّل زيادة الوزن لدى الأطفال والبالغين على حد سواء.

التوتر والسمنة في منتصف الجسم للتوتر آثار عديدة على الجسم، يميل الناس إلى تناول المزيد من الأطعمة المصنعة والغنية بالسعرات الحرارية عندما يكونون متوترين

يؤدي قلة النوم إلى ارتفاع مستوى هرمون الجريلين، المسؤول عن الشعور بالجوع، وانخفاض مستوى هرمون اللبتين، المسؤول عن الشعور بالشبع، هذه التغيرات الهرمونية تجعل الناس يرغبون في تناول المزيد من السعرات الحرارية والأطعمة الغنية بالدهون والسكريات.

المصدر times of India