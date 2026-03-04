الغربية.. بدء إزالة الطبقة المتهالكة لرصف شارع مصنع الكاوتش بطنطا

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أعمال إزالة طبقة الأسفلت المتهالكة بشارع مصنع الكاوتش بحي أول طنطا، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف ورفع كفاءة الطريق ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتطوير شبكة الطرق الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وتشمل الأعمال وصلة بطول 350 مترًا تبدأ من منزل كوبري النحاس في اتجاه المنطقة الأزهرية، بمتوسط عرض يتراوح بين 10 و12 مترًا، إلى جانب مدخل ومخرج جانبي لشارع حافظ وهبي من منطقة مصنع الكاوتش بجوار الكوبري بطول 200 متر ومتوسط عرض 6 أمتار، ليصل إجمالي طول الشارع الجاري تطويره إلى 550 مترًا، بما يسهم في رفع كفاءة الطريق وتحقيق انسيابية مرورية أفضل.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية على الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة أثناء أعمال الإزالة والرصف، مع مراعاة جودة التنفيذ والانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، مشددًا على أن المحافظة مستمرة في متابعة جميع مشروعات الرصف لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتحسين جودة الطرق بما يخدم أهالي حي أول طنطا بشكل مباشر.