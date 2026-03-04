قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تدريب للعاملين بديوان دمياط على ملفات التصالح و تراخيص المحال التجارية

محافظة دمياط
زينب الزغبي



شهد  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط،  اليوم بمكتبة مصر العامة، إطلاق تدريب للعاملين بديوان عام المحافظة و الوحدات المحلية، على منظومة تراخيص المحال التجارية و تفعيل قانون ساحات انتظار المركبات و التصالح فى مخالفات البناء.

حيث جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، كما حاضر خلال التدريب الدكتور محمد عامر المشرف العام على تراخيص المحال العامة بمحافظة القاهرة،  والدكتورة هدى حسن مسئول ملف التصالح بمحافظة القاهرة.

هذا وقد  أكد " المحافظ " أن التدريب يأتى كخطوة لتعزيز التعاون بين محافظتى دمياط والقاهرة والاستفادة من خبراتها بتلك الملفات ، وذلك لدعم جهود المحافظة لتحقيق اعلى نسب إنجاز .

وشهد التدريب استعراض تفصيلى لكافة الإجراءات والآليات، لتفعيل القانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ ، والخاص بتنظيم انتظار المركبات بالشوارع ، علاوة على عرض توضيحى لكافة المحاور الخاصة بتراخيص المحال فى ضوء التيسيرات التى أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية، للتيسير على المواطن وتحقيق السرعة فى نهو الإجراءات، و شهد التدريب كذلك كافة الآليات لسرعة الإنجاز بملف التصالح فى مخالفات البناء وتخطى أى معوقات .

تعرف على أسعار هيونداي إلنترا ‏AD‏ ‏الجديدة بعد الزيادة

هيونداي إلنترا AD
سمية الخشاب تثير الجدل بعباية رمضان بالبنفسجى

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز أنيق

سارة سلامة تخطف الأنظار رفقة والدها وشقيقتها فى سحور رمضانى

